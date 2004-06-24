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۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۵

البرادعي از مسكو ديدار مي كند

محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز شنبه براي ديدار از مسكو و شركت در پنجاهمين سالگرد استفاده از انرژي اتمي صلح آميز و بررسي چگونگي مبارزه با تهديدات اخير تروريسم هسته اي وارد روسيه خواهد شد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز يكشنبه كنفرانس بين المللي يك هفته اي پنجاه سال قدرت هسته اي را افتتاح خواهد كرد .
 اين سخنگو كه خواست نامش فاش نشود افزود : اين رويدادها كه پنجاهمين سالگرد آنها جشن گرفته مي شود شامل پنجاهمين سالگرد راه اندازي راكتور ابنينسك در يكصدو پنجاه كيلومتري جنوب مسكو كه براي اولين بار در جهان اقدام به توليد الكتريسيته براي مقاصد ملي نمود  و پنجاهمين سالگرد تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل كه خواستار همكاري بين المللي در جهت توسعه استفاده صلح آميز از انرژيِ اتمي شد ، مي باشد . 

بنابراين گزارش محمد البرادعي در خلال ديدار خود از مسكو با ولاديمير پوتين رئيس جمهوري و سرگئي لاوروف وزير امور خارجه و الكساندر روميانتسف رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه ديدار خواهد كرد .

کد مطلب 89530

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