يكسان سازي نرخ هتلها براي گردشگران خارجي وداخلي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد حسين مرعشي در سمينار راهكارهاي توسعه هتلداري وگردشگري كه در هتل سيمرغ برگزار شد، گفت: نبايد منتظر معجزه در بخش هتلداري باشيم بايد مديران اين صنعت را به حال خود رها كرده تا آنها راه خود را پيدا كرده وكارشان را با موفقيت انجام دهند.

وي سياست گذاري متناسب با ارزشهاي تاريخي ، فرهنگي وجايگاه علمي كشوررا باعث جذب توريست ورشد صنعت گردشگري دانست وافزود: برنامه ريزان اين صنعت بايد به گونه اي عمل كنند كه تا 20 سال آينده 2 صد از درآمد جهاني توريست را بدست آوريم وسالانه حدود 20 در صد نيزرشد توريست داشته باشيم.

وي خاطر نشان كرد: اصلاح سياستها در زمينه توسعه وارتقا صنعت توريستم جزء اولين برنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري است كه بايد اين كار با همكاري وهماهنگي نهادها ودستگاههاي ذيربط انجام شود .

رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تاكيد كرد: با وزارت امور خارجه در ارتباط با صدور ويزا تفاهماتي صورت گرفته تا اين امر با سهولت هرچه بيشتر انجام شود.

وي تبليغات جهاني را براي معرفي ايران موثر دانست وگفت: معرفي آثار وجاذبه هاي تاريخي وفرهنگي ايران به جهان از طريق سايتهاي اطلاع رساني يك ضرورت است كه هرچه زودتر صورت خواهد گرفت.

مرعشي در باره مشكلات هتلداران كشور افزود: مشكل عمده هتلداران در بخش شهرداري واستاندارد سازي هتلهاست كه هرچه سريعتر بايد برطرف شود وهمچنين دونرخي بودن هتلها نيز توهين به جهانگردان خارجي ونشان دهنده عقب ماندگي قوانين ماست كه اين مشكلات نيز بايد ازبين بروند.

وي گفت: زمينه ها وتسهيلات لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي درصنعت هتلداري ومناطق نمونه گردشگري فراهم خواهيم كرد تا شاهد افزايش ورود توريست ورشد اين صنعت در كشور باشيم.

رييس اتحاديه هتل آپارتمانهاي ايران در باره مشكلات صنعت هتلداري در كشورگفت: هيچ گونه ضوابط شفافي در خصوص در جه بندي هتلها و واحد هاي اقامتي وهمچنين در زمينه هاي دكوراسيون داخلي ، بهداشت محيط ، آموزش پرسنل، كيفيت ارايه خدمات در كشور وجود ندارد كه بايد بررسي وتصويب شود.

حميد فرخ مهر افزود: مشكل عمده اي كه در رابطه با بازسازي مهمانپذير ومراكز اقامتي وجود دارد تاخير دادن مجوز از سوي شهرداري وهمچنين عدم شفافيت در ضوابط اين سازمان است كه بايد قوانين مربوط به قيمتها وضوابط ساختماني شفاف سازي شود وبه منظور بازسازي وساخت بافتهاي فرسوده تسهيلات بانكي به صورت وام با بهره كم در اختيار صاحبان مراكز اقامتي قرار گيرد.