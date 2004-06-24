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۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۶:۲۸

نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگاران

تحقيق و تفحص هاي مجلس ششم را پيگيري مي كنيم

محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي گفت: تحقيق و تفحص هايي را كه مجلس ششم انجام داده بود اما نتيجه آن اعلام نشده بود را پيگيري مي كنيم.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" عصر پنجشنبه در حاشيه ششمين كنگره جامعه اسلامي مهندسين در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس توافقهاي مجلس و قوه قضاييه نتايج تحقيق و تفحص هاي مجلس در دادگاه ويژه اي بررسي مي شود.

باهنر در ادامه كمييسون امنيت ملي را يكي از كميسيونهاي خوب و مقتدر دانست و گفت: برخي از اعضاي اين كميسيون اهل تحقيق و پژوهش و آشنا نسبت به مسايل داخلي و خارجي هستند و كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم  يكي از بهترين كميسيون ها است.

نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: مجلس نسبت به مسايل سياست خارجي حساس است و اميدواريم قصورهايي كه در اين زمينه انجام شده با تعامل مجلس و دولت حل شود.

وي تاكيد كرد: هنوز هيچ درخواست و اقدام قانوني براي استيضاح هيچيك از وزرا در مجلس هفتم صورت نگرفته است.

وي با اشاره به فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: شرط تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم اثبات پايبندي آژانس و اروپاييان به تعهدات خود در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است.

وي با تاكيد بر اينكه مجلس هفتم توسعه متوازن و معادل را پيگيري مي كند گفت: از ابتدا نيز اعلام كرديم كه توسعه اقتصادي را فداي توسعه سياسي و توسعه سياسي را فداي اقتصادي  نمي كنيم.

 

کد مطلب 89538

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