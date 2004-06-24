تحقيق و تفحص هاي مجلس ششم را پيگيري مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" عصر پنجشنبه در حاشيه ششمين كنگره جامعه اسلامي مهندسين در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس توافقهاي مجلس و قوه قضاييه نتايج تحقيق و تفحص هاي مجلس در دادگاه ويژه اي بررسي مي شود.

باهنر در ادامه كمييسون امنيت ملي را يكي از كميسيونهاي خوب و مقتدر دانست و گفت: برخي از اعضاي اين كميسيون اهل تحقيق و پژوهش و آشنا نسبت به مسايل داخلي و خارجي هستند و كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم يكي از بهترين كميسيون ها است.

نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: مجلس نسبت به مسايل سياست خارجي حساس است و اميدواريم قصورهايي كه در اين زمينه انجام شده با تعامل مجلس و دولت حل شود.

وي تاكيد كرد: هنوز هيچ درخواست و اقدام قانوني براي استيضاح هيچيك از وزرا در مجلس هفتم صورت نگرفته است.

وي با اشاره به فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: شرط تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم اثبات پايبندي آژانس و اروپاييان به تعهدات خود در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است.

وي با تاكيد بر اينكه مجلس هفتم توسعه متوازن و معادل را پيگيري مي كند گفت: از ابتدا نيز اعلام كرديم كه توسعه اقتصادي را فداي توسعه سياسي و توسعه سياسي را فداي اقتصادي نمي كنيم.