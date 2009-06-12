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۲۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

بوکس قهرمانی آسیا - چین

کرمی در آستانه کسب مدال طلا / حسینی به مدال برنز دست یافت

کرمی در آستانه کسب مدال طلا / حسینی به مدال برنز دست یافت

نماینده وزن 64 کیلوگرم ایران فردا برای کسب مدال طلای رقابت های بوکس قهرمانی آسیا بر روی رینگ می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن کرمی امروز جمعه با برتری 6 بر4 مقابل نماینده ژاپن به دیدار پایانی رقابت ها راه پیدا کرد. این بوکسور کشورمان فردا برای کسب مدال طلای این رقابت ها با نماینده ازبکستان دیدار خواهد کرد.

علی اکبرحسینی فرد در وزن 91+ کیلوگرم در مرحله‌ نیمه نهایی با نتیجه‌ 10 بر 3 مغلوب بوکسور چین شد و به مدال برنز دست یافت.

اصغر کاظمی و اکبر احدی، مربیان تیم ایران در این رقابت ها هستند ضمن اینکه حسن عسکری به عنوان داور، تیم ایران را در این رویداد همراهی می کند.

ایران در دور قبلی این رقابت ها که در مغولستان برگزار شد با کسب یک طلای مظاهری و سه مدال برنز فروتن گل آرا، هومن کرمی و محمد ستارپور با عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

رقابت های بوکس قهرمانی آسیا با حضور 169 ورزشکار از 20 کشور جهان به مدت یک هفته در ژوهای چین برگزار می شود.

کد مطلب 895394

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