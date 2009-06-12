دزد مهربان نوزارد 11ماهه را همراهش نبرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، کارالین 24 ساله زمانیکه همراه همسرش از فروشگاه زنجیره‌ ای بیرون می‌آید به جای اتومبیل دختر کوچولیش را می‌بیند که با صندلی‌اش در جای پارک اتومبیل نشسته است.

کارالین درباره این اتفاق می‌گوید: زمانیکه به همراه همسرم برای تهیه شیرخشک برای دخترمان سارا به فروشگاه رفته بودیم دزد حرفه‌ای دزدگیر اتومبیل را از کار انداخته و خودرو تازه خریداری شده‌ مان را دزدیده است.

وی با بیان اینکه دزدگیر اتومبیل هیچ حرکتی را نشان نداده می‌گوید: از این دزد مهربان بسیار متشکرم که دخترم را پیاده کرده و با خودش نبرده است.

پلیس منطقه فلوریدا در حال جستجو است تا خودرو به سرقت رفته را پیدا و این دزد حرفه‌ای را راهی زندان کند.