مردم مازندران در ساعات پایانی حضور پررنگ تری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران در استانداری افزود: با توجه به کشاورزی بودن استان پیش بینی می شود مردم استان حضور بیشتری در ساعات پایانی انتخابات در شعب اخذ رای داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: زمان پایانی اخذ رای در شعبات استان تا ساعت 18 عصر بود که این زمان با تصویب وزارت کشور تمدید شد.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه مردم استان از آغازین ساعات اخذ رای حضور پرشوری در پای صندوق های رای داشتند تصریح کرد: خوشبختانه فضای شفاف و سالم تبلیغاتی برای نامزدها سبب شد تا مردم اصولی تر برای خلق حماسه حضور شرکت داشته باشند.

قناعت با بیان اینکه مردم استان همواره در تمامی انتخابات های ایران همواره بیش از 60 درصد حضور داشتند یادآور شد: تعداد 71 هزار رای اولی استان برای نخستین بار آرای خود را پای صندوق های رای خواهند ریخت و پیش بینی می شود مردم در این دوره مشارکت 70 درصدی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو هزار و 706 شعبه اخذ رای آرای مردم استان را در انتخابات دهم جمع آوری می کنند، گفت: یک میلیون و 915 هزار و 240 نفر در مازندران واجد شرایط رای دادن هستند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه هنوز درخواست تعرفه مجددی از سوی ستادهای انتخابات شهرستان ها به ستاد استان واصل نشده است، گفت: پیش بینی تامین تعرفه های مورد نیاز برای ستادهای استان شده است.