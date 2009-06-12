انتخابات امروز در همدان یادآور 12 فروردین سال 58 بود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام محمد جوادی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با کم سابقه خواندن حضور مردم در پای صندوقها تصریح کرد: امروز مردم همانند روز تثبیت نظام در سال 58 بود و حضور مردم در دهمین دوره انتخابات کم سابقه است.

وی همچنین به وضعیت شعبه های رای گیری اشاره کرد و گفت: هیچ نوع تخلف قابل مشاهده در شعبه های رای گیری سراسر استان همدان مشاهده نشده است.

جوادی تصریح کرد: چنانچه تخلفی مشاهده شود از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

رئیس هیئت نظارت خاطرنشان کرد: انتخابات در مجرای قانونی خود قرار دارد و هیچ گونه تخلفی توسط هیچ فردی صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: عشق، شور و شعور مردم استان همدان امروز در اوج خود قرار دارد و به هر شعبه رای گیری که سر بزنیم این عشق و شور را می توان مشاهده کرد.

جوادی ادامه داد: صفوف به هم پیوسته و فشرده مردم در شعبه های اخذ رای در حاشیه ها، مرکز و بالای شهرهای استان همدان نیز حاکی از برقراری نظم در شعبه ها و حضور حداکثری آنها است.