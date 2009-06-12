اعلام نتایج غیر رسمی توسط رسانه ها گمانه زنی است

دکتر عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: با توجه به حضور کم سابقه مردم نقاط مختلف کشور در صحنه انتخابات ، گزارش هایی مبنی بر کمبود تعرفه های رای و معطلی مردم در صفوف انتخابات ، از جمله در برخی مناطق تبریز و شیراز رسید که دستورات لازم برای تامین تعرفه در این مناطق صادر شد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به معلوم بودن واجدین شرایط در حوزه های انتخابی و نیز چاپ حدود 11 میلیون برگ تعرفه اضافی علت کمبود تعرفه چیست ، ادامه داد: توزیع تعرفه ها از گذشته توسط وزارت محترم کشور با کد بندی ها و مکانیزم خاص منطقه ای صورت می گیرد و اگر چه به همین دلیل امکان انتقال تعرفه ها به نقاط دیگر موجود نبوده ، اما با آمادگی قبلی دستور چاپ و توزیع مجدد برگه های تعرفه برای تامین در مناطق مورد نیاز در طول امروز صورت گرفته است و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

کدخدایی حضور مردم را کم سابقه و موجب افتخار نظام اسلامی دانست و افزود: از قبل هم توصیه شده بود که مردم عزیز در اولین ساعات رای گیری اقدام به رای دادن کنند ، اما با توجه به حضور گسترده مردم در پای صندوق ها تمدید زمان اخذ رای صورت گرفته و احتمال تمدید مجدد آن هم وجود دارد.

کدخدایی در خصوص انتشار برخی آمارها به عنوان نتایج انتخاباتی در برخی سایت های خبری به مهر گفت: انتشار عمومی این گونه آمارها که صرفا گمانه زنی است ، به هیچ وجه مطلوب نبوده و از سندیت نیز برخوردار نمی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان توصیه کرد تا رسانه ها با کسب خبر از مراجع رسمی و مسوول اطلاع رسانی کنند و افکار عمومی را دستخوش اخبار تائید نشده قرار ندهند.