مشکلی در روند برگزاری انتخابات در لرستان وجود نداشت

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه موردی از تخلف انتخاباتی در شعب اخذ رای گزارش نشده است.

وی در رابطه با برخی گزارشها مبنی بر اتمام تعرفه ها در شعب اخذ رای عنوان کرد: توزیع تعرفه ها بر مبنای آمار وزارت کشور بوده است که علاوه بر این 15 درصد نیز اضافه بر آمار اعلام شده تعرفه در نظر گرفته شده بود.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان لرستان با تاکید بر اینکه مشکلی در رابطه با تعرفه در شعب اخذ رای لرستان گزارش نشده است، یادآور شد: در برخی شعب که با کمبود تعرفه مواجه شدند با هماهنگی فرمانداری تعرفه های اضافه شعب دیگر به آنها داده شد.

دهناد همچنین با تشکر از حضور حداکثری مردم، خاطرنشان کرد: حضور مردم در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری بسیار گسترده و چشمگیر بوده است.