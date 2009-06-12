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۲۲ خرداد ۱۳۸۸، ۲۳:۲۸

به رغم وجود مراجعه کننده؛

شعب اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد ساعت 20 بسته شدند

شعب اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد ساعت 20 بسته شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: بستن درب شعب اخذ رای کهگیلویه وبویراحمد در ساعت 20 عصر باعث شد جمعی از مردم شهر های یاسوج و گچساران که در پشت شعب اخذ رای مانده بودند، موفق به رای دادن نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، درست در ساعت 20 امشب درب شعب اخذ رای بسته شدند و به رغم حضور بیشمار مردم در پشت درهای شعب، به آنان اجازه داده نشد رای خود را به صندوق بریزند.

این مسئله به ویژه در شهرهای گرمسیری که مردم به دلیل گرمی هوا ساعات عصر را برای رای دادن انتخاب کرده بودند، نمود بیشتری داشت.

این در حالی است که در سایر نقاط کشور ساعت اخذ آرا تمدید شده بود.

مردمی که در پشت درهای شعب مانده بودند این عملکرد مسئولان انتخابات در استان را برخلاف تاکیدات مسئولان کشور مبنی جلب بر مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دانستند.

کد مطلب 895697

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