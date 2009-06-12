شعب اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد ساعت 20 بسته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، درست در ساعت 20 امشب درب شعب اخذ رای بسته شدند و به رغم حضور بیشمار مردم در پشت درهای شعب، به آنان اجازه داده نشد رای خود را به صندوق بریزند.

این مسئله به ویژه در شهرهای گرمسیری که مردم به دلیل گرمی هوا ساعات عصر را برای رای دادن انتخاب کرده بودند، نمود بیشتری داشت.

این در حالی است که در سایر نقاط کشور ساعت اخذ آرا تمدید شده بود.

مردمی که در پشت درهای شعب مانده بودند این عملکرد مسئولان انتخابات در استان را برخلاف تاکیدات مسئولان کشور مبنی جلب بر مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دانستند.