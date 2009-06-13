شمارش25 میلیون رای / احمدی نژاد 65 درصد و موسوی 31 درصد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد محمود احمدی نژاد از مجموع حدود25 میلیون و826 هزار و 299 رای شمارش شده حدود 16میلیون و 974 هزار و 382 هزار رای را کسب کرده است که رقمی معادل 69/65% درصد آرا را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور، کامران دانشجو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آمار متعلق به ساعت4 و 50 دقیقه بامداد 23 خرداد است.

به گفته وی با شمارش آرای 33 هزار و220 صندوق که شامل 7/72 درصد از کل صندوقهای رای گیری است 25 میلیون و 826 هزار و299 رای شمرده شده است.

دانشجو گفت: بر این اساس محمود احمدی نژاد 16 میلیون و 974 هزار و 382 رای یعنی65.69 درصد آرا را کسب کرده است. محسن رضایی با کسب 508 هزار و796 رای 1.96 درصد آرا را به خود اختصاص داده و مهدی کروبی موفق به کسب228هزار و 431 رای و به عبارتی 0.88 درصد آرا شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین خبر داد که میرحسین موسوی با کسب 8 میلیون و 124هزار و690 رای،31.44 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.