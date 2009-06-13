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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۵:۲۴

نتایج شمارش آرا -6

شمارش25 میلیون رای / احمدی نژاد 65 درصد و موسوی 31 درصد

شمارش25 میلیون رای / احمدی نژاد 65 درصد و موسوی 31 درصد

رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد محمود احمدی نژاد از مجموع حدود25 میلیون و826 هزار و 299 رای شمارش شده حدود 16 میلیون و 974 هزار و 382 هزار رای را کسب کرده است که رقمی معادل 69/65% درصد آرا را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد محمود احمدی نژاد از مجموع حدود25 میلیون و826 هزار و 299 رای شمارش شده حدود 16میلیون و 974 هزار و 382 هزار رای را کسب کرده است که رقمی معادل 69/65% درصد آرا را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور، کامران دانشجو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آمار متعلق به ساعت4 و 50 دقیقه بامداد 23 خرداد است.

به گفته وی با شمارش آرای 33 هزار و220 صندوق که شامل 7/72 درصد از کل صندوقهای رای گیری است 25 میلیون و 826 هزار و299 رای شمرده شده است.

دانشجو گفت: بر این اساس محمود احمدی نژاد 16 میلیون و 974 هزار و 382 رای یعنی65.69 درصد آرا را کسب کرده است. محسن رضایی با کسب 508 هزار و796 رای 1.96 درصد آرا را به خود اختصاص داده و مهدی کروبی موفق به کسب228هزار و 431 رای و به عبارتی 0.88 درصد آرا شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین خبر داد که میرحسین موسوی با کسب 8 میلیون و 124هزار و690 رای،31.44 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 895734

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