سرتیپی: فروش 50 میلیونی در یک روز/ سونامی "درباره الی" در راه است

علی سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیروز "درباره الی" بیش از 50 میلیون تومان در سینماهای تهران فروش داشته است. این رقم با توجه به شرایط اجتماعی و بالا بودن تب انتخابات بین اقشار مختلف قابل توجه است. خوشبختانه "درباره الی" در این روزها که فروش سینماها افت داشته، چراغ سینماها را روشن نگه داشته است. فروش بالای این فیلم کمک به پویایی سینمای ایران است.
وی افزود: پیشبینی میشود امروز و در پایان یک هفته از اکران این فیلم، فروش به 200 میلیون تومان برسد که برای فیلمی با مشخصات "درباره الی" اتفاق خوشیمنی است. میشود انتظار داشت اگر مشکلی پیش نیاید سونامی "درباره الی" سینمای ایران را فرا بگیرد. فروش فیلم از هفته آینده با روشن شدن نتیجه انتخابات، افزایش تعداد تیزرها و بیلبوردها بیشتر میشود.
پخشکننده "درباره الی" ادامه داد: دیروز این فیلم در سینما آزادی 6 میلیون تومان، اریکه ایرانیان 7 میلیون تومان و آفریقا بیش از 5 میلیون تومان فروش کرده است. هنوز قضاوت درباره رقم نهایی فروش فیلم زود است، اما میتوان امیدوار بود فیلم با استقبال مخاطب همراه شود.
سرتیپی درباره جمعآوری تعدادی از بیلبوردهای "درباره الی" گفت: مشکل کوچکی به وجود آمده بود که حل شد و از این به بعد مشکلی برای تبلیغات این فیلم در بخشهای مختلف نیست. استقبال از "درباره الی" در تهران این انتظار را به وجود میآورد که فیلم در شهرستانها هم با فروش قابل توجه مواجه شود.
فیلم سینمایی "درباره الی" با بازی ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، گلشیفته فراهانی، مریلا زارعی، مانی حقیقی و... از 16 خرداد اکران عمومی شده است.
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