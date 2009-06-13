به گزارش خبرنگار مهر، مجموعههای پائیز پدر سالار، کوهستان غریب، عمه جان خاله جان، بازماندگان، ماجراهای پانا، بازپرس، راه شیری، آب پریا، شیب ملایم و شمسالعماره مراحل مختلف تولید را سپری میکند. در این گزارش به روند پنج مجموعه از شبکه دو پرداخت کردیم.
مجموعه تلویزیونی "پائیز پدر سالار" به نویسندگی و کارگردانی مسعود شاهمحمدی و تهیهکنندگی رضا جودی مراحل تصویربرداری را سپری میکند. این مجموعه ماه رمضان امسال از شبکه دو پخش میشود.
در "پائیز پدر سالار" چنگیز جلیلوند، شیرین بینا، محمود عزیزی، برزو ارجمند، رحیم نوروزی، رامین راستاد، محمود بنفشهخواه، فرشید زارعیفر، میرطاهر مظلومی و بهار کاتوزی بازی میکنند.
*خلاصه داستان:
فرخ مردی بسیار متمول است و روابطی خوب با دختران و دامادهایش دارد. او احساس می کند دوران استراحت فرارسیده و میخواهد مسئولیتهایش را به دخترانش بسپرد.
*حاشیهها:
ـ جابر قاسمعلی 10 اردیبهشت پارسال اعلام کرد همراه تعدادی از نویسندگان مشغول نگارش فیلمنامه مجموعه "پائیز پدرسالار" بر اساس تراژدی "شاه لیر" ویلیام شکسپیر به تهیهکنندگی جودی برای شبکه دو سیماست.
او 10 اسفند همان سال اعلام کرد نگارش مجموعه به پایان رسیده و طبق نظر و پیشنهاد همایون اسعدیان کارگردان پروژه بازنویسی پروژه را آغاز کند و بعد از نوروز کلید میخورد، اما اواسط اردیبهشتماه اعلام شد اسعدیان از کارگردانی این پروژه انصراف داده و مسعود شاهمحمدی جایگزین او شد.
وقتی شاهمحمدی به عنوان کارگردان "پائیز پدر سالار" انتخاب شد، تصمیم گرفت فیلمنامه این مجموعه را خودش بر مبنای طرح جابر قاسمعلی بنویسد. در واقع زحمات چند ماه قاسمعلی و گروهش را به دست باد سپرد!
ـ چنگیز جلیلوند که از مدیران دوبلاژ باسابقه است و بسیاری از بازیگران خارجی و ایرانی از جمله فردین، پل نیومن و برت لنکستر با صدای او ماندگار شدند با پذیرفتن نقش پدر در مجموعه "پائیز پدر سالار" نخستین بازی خود در چهار دهه اخیر زندگیاش تجربه میکند.
او در این باره گفت: پیشنهاد بازیگری زیاد داشتم، ولی نقشها به دلم نمیچسبید. آنچه من را به بازی در این مجموعه ترغیب کرد متفاوت بودن پروژه بود. در مجموعه "پائیز پدر سالار" نقش یک پدر مقتدر را بازی میکنم که تمام داستان حول زندگی او میچرخد.
ـ این نخستین تجربه مجموعه مناسبتی شاهمحمدی است، اما جودی تاکنون تجربه مجموعههای مناسبتی "مرده متحرک" و "صاحبدلان" را در کارنامه دارد.
ـ شیرین بینا هم که با بازی در این مجموعه دومین تجربه بازیگری خود را در مجموعههای مناسبتی کسب میکند، نقش فرانک را در "پائیز پدر سالار" متفاوت از نقشهایی دانست که تاکنون بازی کرده است.
بینا و جلیلوند در نمایی از "پائیز پدر سالار"
مجموعه تلویزیونی "کوهستان غریب" به کارگردانی آرش معیریان، نویسندگی مهدی سجادهچی و تهیهکنندگی حمید آخوندی و رضا جلالی مراحل پایانی فیلمنامه را سپری میکند.
*خلاصه داستان:
این مجموعه درباره حوادث دی و بهمن ماه سال 1357 است. بعد از فرار شاه ژنرال هایزر به دستور آمریکا به ایران میآید و شایعاتی به وجود میآید و ...
*حاشیهها:
ـ تهیهکننده این پروژه 19 آبان پارسال اعلام کرد اواخر همان ماه پیش تولید را شروع میکند تا مجموعه را برای پخش در ایام دهه فجر آماده کنند، ولی هنوز این پروژه کلید نخورده و سجادهچی مشغول بازنویسی نهایی مجموعه "کوهستان غریب" است.
ـ آخوندی 24 دی ماه پارسال خبر داد این پروژه را آرش معیریان میسازد. "کوهستان غریب" نخستین تجربه مجموعهسازی معیریان است و باید دید او چگونه این مجموعه را میسازد.
ـ مهدی سجادهچی نگاه مجموعه تلویزیونی "کوهستان غریب" را به انقلاب غیر کلیشهای دانسته و اینکه سعی کرده یک درام انقلابی با تکنیک روز از جمله شکست زمان که این روزها در آثار تلویزیونی رواج پیدا کرده، بنویسد.
مجموعه تلویزیونی "عمو جان خاله جان" به تهیهکنندگی محمدعلی اسلامی و بر مبنای فیلمنامه حمید ابراهیمی و محمدرضا الوند مراحل پایانی نگارش را سپری میکند. این مجموعه اپیزودیک طنز اجتماعی است.
*حاشیهها:
ـ تهیهکننده این پروژه که تاکنون ساخت مجموعههایی همچون "مثل هیچکس" و "زیر تیغ" را در کارنامه دارد، فروردینماه امسال اعلام کرد اواخر خردادماه این پروژه کلید میخورد، ولی هنوز زمان تولید این پروژه در هاله ابهام قرار دارد، چرا که فیلمنامه با سلیقه مسئولان شبکه دو همخوانی نداشته و آنها به ناچار باید آن را بازنویسی کنند تا متنها مورد موافقت مسئولان قرار بگیرد.
ـ اسلامی از تهیهکنندگانی است که در سکوت خبری کارهایش را میسازد، اما اسفندماه پارسال خبر تولید این پروژه را داد. او در این باره به خبرنگار مهر گفت: من همیشه خبر را قبل از تولید نمیدهم. یکبار هم تصمیم گرفتیم زودتر خبر بدهم با مشکل روبهرو شدم.
مجموعه تلویزیونی "ماجراهای پانا" به نویسندگی و کارگردانی علیاکبر عبدالعلیزاده تهیه میشود. این مجموعه در مرحله برآورد مالی است.
*خلاصه داستان:
داستان درباره یک خانواده دامپزشکی است که به اصفهان میرود که با ماجراهای مختلفی رو به رو میشود و یک موجود فضایی به نام پانا به جمع آنها اضافه میشود.
*حاشیهها:
ـ عبدالعلیزاده فیلمنامه "ماجراهای پانا" را چهار سال پیش به شبکه جام جم ارائه داد و حتی مصوب شد، اما به دلیل کمبود بودجه نتوانست آن را بسازد. تا اینکه آن را به شبکه تهران ارائه داد، اما این طرح در آنجا هم دوام نیاورد و ساخت آن به شبکه دو واگذار شد.
ـ عبدالعلیزاده که ساخت مجموعه موفق "دانی و من" را در شبکه تهران دارد. انتظار میرود او موفقیت خود را با ساخت "ماجراهای پانا" دوباره کسب کند.
ـ این کارگردان قصد دارد در مجموعه "ماجراهای پانا" برای ساخت موجود فضایی از تروکاژهای رایانهای استفاده میکند که تاکنون نمونه آن در تلویزیون و سینمای ما تجربه نشده است.
مجموعه تلویزیونی "بازماندگان" به تهیهکنندگی حمید اعتباریان بر مبنای طرح خودش تهیه میشود. البته تولید این پروژه در هاله ابهام قرار دارد.
*حاشیهها:
ـ با توجه به ورود سینماییها به تلویزیون، اعتباریان هم جذب سازمان صدا و سیما شده و این نخستین تجربه مجموعهسازی حمید اعتباریان است.
ـ حمید اعتباریان از مذاکره با پیمان قاسمخانی، بهروز افخمی و سامان مقدم برای نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی "بازماندگان" خبر داد.
ـ طرح این مجموعه بر مبنای مجموعه پرطرفدار "لاست" ساخته میشود و او از علیرضا معتمدی خواسته تا روی آن کار کند. اعتباریان امیدوار است بتواند این مجموعه را به زودی کلید بزند.
ـ گرچه مجموعه "لاست" جزو سریالهای پرطرفدار در تمام دنیا بوده، اما جای سئوال است که اعتباریان چگونه میتواند با امکانات ضعیف فیلمسازی در ایران مجموعهای بر مبنای طرح "لاست" بسازد!
ادامه دارد...
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