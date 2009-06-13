مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و نحوه انتخاب رشته های دارای شرایط خاص در کنکور 88 اعلام شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: هیچ امانتی بالاتر از رای مردم نیست

امامی کاشانی: سخنان بی اساس پس از انتخابات دفن شود

جهانیان از حضور ایرانیان مبهوت شدند



اعتماد:

ایرانیان بار دیگر "معجزه" آفریدند؛ 22 خرداد نقطه عطف حضور مردم

انتقاد از قطع پیامک در روز انتخابات

شکایت هاشمی از احمدی نژاد در دادگاه کیفری

انتقاد محتشمی پور از کمبود تعرفه

اعتماد ملی :

مشارکت بی سابقه ملت

مقام معظم رهبری: مردم تلاش بدخواهان برای ایجاد تشنج را ناکام بگذارند

فیلترینگ 5 سایت اصلاح طلب در روز انتخابات

نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی

ایران :

حماسه تاریخی در روز بزرگ ملت

رهبر معظم انقلاب: مردم تلاش بدخواهان را برای ایجاد تشنج ناکام بگذارند

یک مقام مسئول سازمان تامین اجتماعی خبر داد: پرداخت حقوق و وام بازنشستگان در نزدیک ترین شعبه

ابرار:

حماسه دوازده فروردین 58 تکرار شد؛ این عشق الهی است

رهبر انقلاب: مردم تلاش بدخواهان را برای ایجاد تشنج ناکام بگذارند

هاشمی رفسنجانی: این انتخابات سرنوشت ساز است

ابتکار:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مردم تلاش بدخواهان را در ایجاد تشنج ناکام بگذارند

انتخابات دهم رکورد دار شد

واکنش رسانه های خارجی به حضور پرشور ملت ایران در انتخابات؛ شگفتی !



اطلاعات:

همه آمدند

آیت الله امامی کاشانی: خدمات کسانی که سهم بزرگی در انقلاب دارند، پشت پرده نمی ماند

بازتاب گسترده انتخابات ریاست جمهوری در رسانه های جهان

تفاهم:

مشارکت 70 درصد؛ به احتمال زیاد نتیجه انتخابات در یک مرحله روشن می شود

رهبر معظم انقلاب: مردم به شایعات توجه نکنند

هاشمی رفسنجانی: همه بپذیرند از صندوق همان بیرون بیاید که مردم رای دادند

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مردم تلاش بدخواهان را ناکام بگذارند

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: جشن های خیابانی پس از اعلام نتایج

گمانه زنی ها از حضور بیش از 33 میلیون نفر پای صندوق های رای؛ ملت پیروز شد

محمد گلپایگانی ، رئیس دفتر مقام معظم رهبری : انتخابات در کمال آرامش برگزار شد

جام جم :

با حضور بی سابقه پای صندوقهای رای؛ مردم شگفتی آفریدند

مراجع تقلید: همه باید از منتخب مردم حمایت کنند

نامزدهای ریاست جمهوری: همه به رای مردم تمکین کنیم

جوان:

مقام معظم رهبری : مردم تلاش بدخواهان را برای ایجاد تشنج ناکام بگذارند

حماسه حضور؛ ملت عدالت را برگزید

افزایش تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد رخنه در وحدت لبنان

جمهوری اسلامی:

اظهار شگفتی محافل جهانی از حضور کم سابقه مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری

رهبر انقلاب: شور و شوق و تحرک مردم در این انتخابات نشانه آگاهی و بیداری است

نامه یک رزمنده به آیت الله هاشمی رفسنجانی: آقای هاشمی سکوت را بشکنید

آیت الله امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران: سخنان بی اساس بعد از انتخابات تکرار نشود

حمایت:

با همدلی و حضور پرشور و نشاط و لبیک به مقام معظم رهبری؛ 22 خرداد ماندگار شد

بازتاب انتخابات در رسانه های جهانی؛ جهانیان "مبهوت" ایرانیان

رئیس قوه قضائیه: این حضور نشان دهنده ایمان مردم به انقلاب است

حیات نو:

معجزه حضور مردم

آخرین اخبار از انتخابات ریاست جمهوری

خبر:

ایران؛ تیتر اول جهان

بازگشت رونق به بازار خودرو

مقام معظم رهبری پس از شرکت در انتخابات: مردم به شایعات توجه نکنند

خراسان:

ایران جهان را شگفت زده کرد

واکنش بروجردی به گزارش برخی منابع روسی مبنی بر احتمال راه اندازی محرمانه نیروگاه بوشهر

جان کری: غنی سازی برای استفاده صلح آمیز حق ایران است

بانک جهانی: رشد اقتصادی جهان امسال 3 درصد کاهش خواهد یافت

دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری: مردم به شایعات توجه نکنند

سخنان کاندیداها پای صندوق رای

دیروز همه آمدند؛ حماسه تاریخی ایرانیان

سیاست روز:

با حضور بی سابقه پای صندوقهای رای رقم خورد؛ برنده انتخابات

حماسه بزرگ ملت

صدای عدالت:

مبارک باد این پیروزی

لاریجانی: حضور جدی مردم هزینه های کشور را پایین می آورد

محتشمی پور: بیش از 57 میلیون برگ تعرفه معلوم نیست، کجا رفته است



فرهنگ آشتی:

لبیک مردم به فرمام مقام معظم رهبری و تحقق مشارکت حداکثری؛ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

در پی اتهام به بزرگان صورت گرفت؛ نامه عباس پالیزدار به آیت الله هاشمی رفسنجانی

دیوان محاسبات سخنان رئیس جمهور را تکذیب کرد

سخنگوی شورای نگهبان: آمارهای ارائه شده توسط برخی رسانه ها مبنای قانونی ندارد

کاروکارگر:

حضور شگفتی ساز دهها میلیون ایرانی پای صندوق های رای؛ مردم رکورد شکنی کردند

قیمت نفت اوپک از مرز 70 دلار گذشت

واردات بی رویه عامل انبار شدن برنج در کارخانه هاست

به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهور؛ امتحانات 23 خرداد دانشگاههای بزرگ تهران به تعویق افتاد



کیهان:

وزیر اطلاعات تاکید کرد: برخورد قاطع با اخلال کنندگان در فضای پس از انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری ایران به خبر اول رسانه های جهان تبدیل شد؛ لبیک به رهبری، ملت حرف آخر را زد

رهبر انقلاب: مردم تلاش بدخواهان برای تشنج آفرینی را ناکام بگذارند

گسترش:

رهبر معظم انقلاب انتخابات را مظهر حضور فعال، پرشور و زنده مردم در عرصه سیاسی کشور و آزمون بزرگ ملی دانست

بازدید رئیس دفتر مقام معظم رهبری از ستاد انتخابات

بازنشستگان از فردا وام و حقوقشان را از بانکهای مختلف دریافت کنند

همشهری:

انتخابات بی سابقه

مقام معظم رهبری: مردم با بلوغ عقلانی خود اجازه ندادند حادثه تلخی به وجود آید

اعتراض رئیس اتحادیه فروشندگان میوه به واردات

هدف واقتصاد:

ایران سربلند از آزمون ملی

هاشمی رفسنجانی: هر کس پیروز شد انقلاب را جدی بگیرد

بانک جهانی: وضعیت اقتصادی جهان بدتر از تصورات است

رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت: تاریخ راه اندازی نیروگاه بوشهر محرمانه است