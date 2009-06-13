شمارش آرای انتخابات دهم در گلستان ادامه دارد

دبیر ستاد انتخابات گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون مشغول جمع بندی و وارد کردن نتایج در سیستم هستیم.

سیدقاسم حسینی بدون ارائه آمار درباره نتایج به دست آمده، بیان داشت: تا ظهر نتایج این دوره انتخابات به صورت رسمی در اختیار رسانه ها و مردم استان قرار خواهد گرفت.

هزار و 173 شعب اخذ رای در این دوره انتخابات در گلستان در نظر گرفته شده بود و چهار هزار ناظر و هزار و 400 بازرس نیز روند اجرای انتخابات در گلستان را نظارت و اجرا می کنند.

طبق آخرین شنیده ها احمدی نژاد بیشترین آرا را در این دوره انتخابات در گلستان کسب کرده است، براساس اعلام برخی منابع غیر رسمی، تاکنون احمدی نژاد حدود 500 هزار رای و موسوی 313 هزار رای را در استان به خود اختصاص داده است.

این آمار هنوز از سوی منابع استانداری گلستان به صورت رسمی اعلام نشده است.

کلستان بیش از یک میلیون و 59 هزار رای دهنده داشت.