آمریکا باید اسرائیل را به پذیرش راه حل دو دولتی وادار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد در گفتگو با شبکه تلویزیونی الدنیا خاطرنشان کرد: استراتژی سیاسی سوریه مبتنی بر گشایش، گفتگو، پایداری و عدم امتیازدهی است.

مقداد در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه دمشق برای تقویت و توسعه روابط خود با کشورهای همسایه تلاش می کند، اظهار داشت: روابط سوریه و ایران مبتنی بر هماهنگی، احترام متقابل و برقراری امنیت و ثبات در منطقه به دور از دخالت های خارجی است.

وی در مورد اوضاع لبنان گفت: انتخابات لبنان یک امر داخلی به شمار می رود و ما خرسندیم که این انتخابات در امنیت و ثبات برقرار شد.

مقداد با بیان اینکه دمشق خواهان ثبات و شکوفایی لبنان است تصریح کرد: روابط سوریه و لبنان مبتنی بر موضع دولت جدید لبنان و نیز موضع دولت لبنان در قبال مقاومت این کشور بر ضد اشغالگری است.

وی اظهار داشت که سیاست خارجی سوریه در راستای خدمت به قضایای عربی به ویژه مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل و آزاد سازی اراضی اشغالی عربی است.