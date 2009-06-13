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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

معاون وزیر خارجه سوریه :

آمریکا باید اسرائیل را به پذیرش راه حل دو دولتی وادار کند

آمریکا باید اسرائیل را به پذیرش راه حل دو دولتی وادار کند

معاون وزیر امور خارجه سوریه اظهار داشت که آمریکا باید رژیم صهیونیستی را به پذیرش راه حل دو دولتی و توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی عربی وادار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد در گفتگو با شبکه تلویزیونی الدنیا خاطرنشان کرد: استراتژی سیاسی سوریه مبتنی بر گشایش، گفتگو، پایداری و عدم امتیازدهی است.

مقداد در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه دمشق برای تقویت و توسعه روابط خود با کشورهای همسایه تلاش می کند، اظهار داشت: روابط سوریه و ایران مبتنی بر هماهنگی، احترام متقابل و برقراری امنیت و ثبات در منطقه به دور از دخالت های خارجی است.

وی در مورد اوضاع لبنان گفت: انتخابات لبنان یک امر داخلی به شمار می رود و ما خرسندیم که این انتخابات در امنیت و ثبات برقرار شد.

مقداد با بیان اینکه دمشق خواهان ثبات و شکوفایی لبنان است تصریح کرد: روابط سوریه و لبنان مبتنی بر موضع دولت جدید لبنان و نیز موضع دولت لبنان در قبال مقاومت این کشور بر ضد اشغالگری است.

وی اظهار داشت که سیاست خارجی سوریه در راستای خدمت به قضایای عربی به ویژه مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل و آزاد سازی اراضی اشغالی عربی است.

کد مطلب 895794

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