به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، حسن تقوی‌راد، مجری طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی‌بر لامرد ـ پارسیان با بیان این مطلب گفت: منطقه مذکور با مساحت 19 هزار هکتار برای احداث 10 میلیون تن فولاد، 10 میلیون تن سیمان، 10 هزار مگاوات برق، 10 میلیون تن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و 2/1 میلیون تن آلومینیوم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پس از دریافت مجوز مربوط به سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح به مجلس خواهد رفت و در نتیجه منطقه پارسیان ـ لامرد با ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون نظیر معافیت مالیاتی و گمرکی، معافیت از قوانین سرزمین مادری درخصوص مسائل مربوط به تولید، واردات و صادرات برخوردار خواهد شد.

مجری طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی‌بر درخصوص میزان اعتبارات اختصاص داده شده به این طرح گفت: اعتبار مصوب طرح از محل منابع عمومی 307 میلیارد تومان و کل اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد منطقه مذکور، 3 هزار و 366 میلیارد تومان است که برای سایت لامرد، 629 میلیارد تومان و برای سایت پارسیان 2 هزار و 737 میلیارد تومان نیاز خواهد بود.