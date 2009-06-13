دکتر مهدخت معین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: این مراسم روز پنجشنبه 18 تیر ماه با حضور محمد حسن اصغرنیا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعضو هیئت موسس بیناد دکتر معین و جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی بر سر مزار دکتر معین در آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

وی افزود: هنوز اسامی میهمانان این مراسم قطعی نشده، تنها زمان مراسم مشخص شده و برنامه ریزی برای دعوت از میهمانان به روزهای پس از انتخابات موکول شده است.

دکنر محمد معین 9 اردیبهشت سال 1297 شمسی در خانواده‌ای متدین در رشت به دنیا آمد و تحصیلات دبستانی را در مدرسه اسلامی به پایان برد. وی پس از سپری کردن دوره متوسطه در رشت برای ادامه تحصیلات رهسپار تهران شد و با پایان بردن دوره تحصیلات تکمیلی به عنوان استاد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شناخته شد.

استاد معین اولین دکترای زبان و ادبیات فارسی را در ایران کسب کرد. وی در این زمان 67 سال داشت در دفاعیه وی استاد ملک الشعرا بهار، استاد تدین و استاد ابراهیم پورداوود حضور داشتند.

دکتر معین همچنین در سال 1338 پیشنهاد تاسیس دایره المعارف شیعه را مطرح و مرحوم آیت‌الله طباطبایی، شهید مطهری، زنده‌‌یاد دکتر سید جعفر شهیدی، سید حسین نصر و احمد آرام را به عنوان اعضای اصلی این بنیاد و پرفسور لویی ماسینیون نویسنده کتاب "سلمان پاک" و هانری کربن را به عنوان اعضای وابسته بنیاددایره‌المعارف شیعه پیشنهاد کرد.

سرانجام دکتر معین در ۹ آذر ۱۳۴۵ پس از بازگشت از ترکیه کسالت پیدا کرد و روز ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ درگذشت.

علاوه بر فرهنگ فارسی شش جلدی معین، کتابهای "حافظ شیرین سخن"، "یک قطعه شعر در پارسی باستان"، "یوشت فریان و مرزبان نامه"، "شاهان کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه"، تصحیح " ارداویرافنامه"،" روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی"، "پورداوود، ترجمه احوال و آثار"، "مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی، با مقدمه مشروح به زبان فرانسه به قلم هانری کربن"، "حکمت اشراق و فرهنگ ایران" از جمله آثار دکتر معین به شمار می‌آید.