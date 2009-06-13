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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

مهدخت معین به مهر خبر داد:

سالگشت دکتر معین 18 تیر ماه برگزار می‌شود

سالگشت دکتر معین 18 تیر ماه برگزار می‌شود

مهدخت معین فرزند دکتر محمد معین از برگزاری مراسم سالروز درگذشت این استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی در 18 تیر ماه سال جاری در آستانه اشرفیه گیلان خبر داد.

دکتر مهدخت معین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: این مراسم روز پنجشنبه 18 تیر ماه با حضور محمد حسن اصغرنیا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعضو هیئت موسس بیناد دکتر معین و جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی بر سر مزار دکتر معین در آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

وی افزود: هنوز اسامی میهمانان این مراسم قطعی نشده، تنها زمان مراسم مشخص شده و برنامه ریزی برای دعوت از میهمانان به روزهای پس از انتخابات موکول شده است.

دکنر محمد معین 9 اردیبهشت سال 1297 شمسی در خانواده‌ای متدین در رشت به دنیا آمد و تحصیلات دبستانی را در مدرسه اسلامی به پایان برد. وی پس از سپری کردن دوره متوسطه در رشت برای ادامه تحصیلات رهسپار تهران شد و با پایان بردن دوره تحصیلات تکمیلی به عنوان استاد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شناخته شد.

استاد معین اولین دکترای زبان و ادبیات فارسی را در ایران کسب کرد.  وی در این زمان 67 سال داشت در دفاعیه  وی استاد ملک الشعرا بهار، استاد تدین و استاد ابراهیم پورداوود حضور داشتند.

دکتر معین همچنین در سال 1338 پیشنهاد تاسیس دایره المعارف شیعه را مطرح و مرحوم آیت‌الله طباطبایی، شهید مطهری، زنده‌‌یاد دکتر سید جعفر شهیدی، سید حسین نصر و احمد آرام را به عنوان اعضای اصلی این بنیاد و پرفسور لویی ماسینیون نویسنده کتاب "سلمان پاک" و هانری کربن را به عنوان اعضای وابسته بنیاددایره‌المعارف شیعه پیشنهاد کرد.

سرانجام دکتر معین در ۹ آذر ۱۳۴۵ پس از بازگشت از ترکیه کسالت پیدا کرد و روز ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ درگذشت.

علاوه بر فرهنگ فارسی شش جلدی معین، کتابهای "حافظ شیرین سخن"، "یک قطعه شعر در پارسی باستان"، "یوشت فریان و مرزبان نامه"، "شاهان کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه"، تصحیح " ارداویرافنامه"،" روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی"، "پورداوود، ترجمه احوال و آثار"، "مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی، با مقدمه مشروح به زبان فرانسه به قلم هانری کربن"، "حکمت اشراق و فرهنگ ایران" از جمله آثار دکتر  معین به شمار می‌آید.

کد مطلب 895815

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