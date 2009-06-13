کارگاه یکروزه احمد شاکری در گرگان

فاطمه شاهینی معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کارگاه و کلاس آموزش داستان‌نویسی در استان گلستان خبر داد و گفت: دومین کارگاه آموزش داستان‌نویسی با حضور احمد شاکری داستان‌نویس در گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: جلسه اول این کارگاه یکروزه 15 اردیبهشت برگزار شد و در همان تاریخ تصمیم گرفته شد که جلسه دوم آن اواخر تیرماه برگزار شود و این روزها مشغول تدارک این جلسه هستیم.

معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان ادامه داد: این کارگاهها با حضور نویسندگان جوان استان گلستان و به صورت رایگان برگزار می‌شود و در صورتی‌که بتوانیم جلسات را به‌ طور منظم برگزار کنیم و نظر استاد هم مساعد باشد در پایان دوره مدرکی هم به شرکت‌کنندگان ارائه خواهیم کرد.

شاهینی همچنین از استفاده از نیروهای آموزش ‌دیده در این کلاسها برای داستان‌نویسی و جمع‌آوری خاطرات در قالب کتابهای متنوع در اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خبر داد.

وی در پایان سرفصلهای آموزشی کارگاه اول و دوم را اینگونه بیان کرد: در جلسه اول ایده‌های داستانی مورد بحث قرار گرفت و آقای شاکری از شاگردانش خواسته بود که چند داستان را بخوانند و ایده‌های آن را مشخص کرده و خودشان نیز یک ایده داستانی بنویسند.