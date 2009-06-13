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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

کارگاه یکروزه احمد شاکری در گرگان

کارگاه یکروزه احمد شاکری در گرگان

کارگاه آموزش داستان‌نویسی یکروزه با حضور احمد شاکری در گرگان برگزار می‌شود.

فاطمه شاهینی معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کارگاه و کلاس آموزش داستان‌نویسی در استان گلستان خبر داد و گفت: دومین کارگاه آموزش داستان‌نویسی با حضور احمد شاکری داستان‌نویس در گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود:  جلسه اول این کارگاه یکروزه 15 اردیبهشت برگزار شد و در همان تاریخ تصمیم گرفته شد که جلسه دوم آن اواخر تیرماه برگزار شود و این روزها مشغول تدارک این جلسه هستیم.

معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان ادامه داد: این کارگاهها با حضور نویسندگان جوان استان گلستان و به صورت رایگان برگزار می‌شود و در صورتی‌که بتوانیم جلسات را به‌ طور منظم برگزار کنیم و نظر استاد هم مساعد باشد در پایان دوره مدرکی هم به شرکت‌کنندگان ارائه خواهیم کرد.

شاهینی همچنین از استفاده از نیروهای آموزش ‌دیده در این کلاسها برای داستان‌نویسی و جمع‌آوری خاطرات در قالب کتابهای متنوع در اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خبر داد.

وی در پایان سرفصلهای آموزشی کارگاه اول و دوم را اینگونه بیان کرد: در جلسه اول ایده‌های داستانی مورد بحث قرار گرفت و آقای شاکری از شاگردانش خواسته بود که چند داستان را بخوانند و ایده‌های آن را مشخص کرده و خودشان نیز یک ایده داستانی بنویسند.

کد مطلب 895825

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