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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

برای حضور در کمیته ورزشکاران/

آرش میراسماعیلی به فدراسیون جهانی جودو معرفی شد

آرش میراسماعیلی به فدراسیون جهانی جودو معرفی شد

فدراسیون جودو پرافتخارترین جودوکار ایران را برای عضویت در کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی جودو برای اولین بار اقدام به تشکیل کمیته ورزشکاران نموده که قرار است در حاشیه رقابتهای جهانی 2009 هلند برای انتخاب اعضای آن رای گیری شود.

فدراسیون جودو هم آرش میراسماعیلی دارنده‌ 2 مدال طلا و 2 مدال برنز از مسابقات جهانی جودو را برای حضور در این کمیته به فدراسیون جهانی معرفی کرد. 

آرش میراسماعیلی برای حضور در این کمیته که سهم هر قاره تنها یک سهمیه می باشد باید با  11 جودوکار دیگر رقابت کند.

میراسماعیلی چندی پیش به دلایل مختلف از سمت مربیگری تیم ملی کناره گیری کرد. 

کد مطلب 895835

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