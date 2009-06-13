به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، وی در مقاله‌ای که در روزنامه اسپانیایی "ال پائیس" منتشر کرده است، با انتقاد شدید از سیاست‌های سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا، وی را "بیماری که ایتالیا را به سمت مرگ اخلاقی سوق می‌دهد" نامید.

این نویسنده پرتغالی و برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1998 از برلوسکونی - نه به عنوان یک انسان - بلکه به عنوان "موجودی" یاد کرد که "به شکل خطرناکی شبیه انسان است!"

ساراماگو در این مقاله نوشته است: برلوسکونی یک تبهکار است و من از اینکه این را گفته‌ام هیچوقت پشیمان نبوده و نیستم و این گفته‌ را پس نمی‌گیرم. عنوان "تبهکار" برای او یک "پوست دوم" و کاملا برازنده‌‌اش است!

وی اضافه کرده است: عدم رعایت قوانین و همچنین ارزش‌های اخلاقی و هنجاری در یک جامعه (ایتالیا) از ویژگی‌های این شخصیت (برلوسکونی) است. او نه تنها قوانین را نادیده می‌گیرد بلکه قوانینی ایجاد می‌کند که خودش آنها را دوست دارد و در واقع نشات گرفته از علایق شخصی‌اش است.

این نویسنده مشهور پرتغالی با اشاره به سابقه کهن آزادی‌خواهی و اخلاق محوری در ایتالیا، از چهره‌هایی مانند جوزپه وردی آهنگساز مشهور و جوزپه گاریبالدی سیاستمدار مبارز و استقلال طلب این کشور به نیکی یاد کرد و افزود: وردی و گاریبالدی در قرن 19 ایتالیا را به الگویی فرهنگی برای اروپا بدل کرده بودند اما برلوسکونی می‌خواهد همه دستاوردهایی را که آنها طی سال‌های طولانی برای ایتالیا به ارمغان آورده‌ بودند، از بین ببرد.

طی ماه‌های اخیر مسئله جدایی سیلویو برلوسکونی از همسرش (ورونیکا لاریو)، استفاده ‌او از زنان بدنام در عرصه سیاست و رسوایی‌های اخلاقی مکررش، جنجال‌های زیادی را برای وی در محافل سیاسی و روزنامه‌های چاپ ایتالیا به وجود آورده است.