  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۸

هشت هزار تن نهاده کشاورزی در مازندران توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع هشت هزار تن انواع نهاده های کشاورزی دو ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

مسعود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاده های کشاورزی شامل انواع کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بیماری های زراعی و باغی، انواع بذور زراعی برای بخش کشاورزی استان تامین و توزیع شده است.

وی افزود: در این مدت یک دستگاه ماشین نشاء کار برنج و سه هزار و 435 قطعه انواع لوازم یدکی ماشین نشاء کار برنج نیز در بین کشاورزان متقاضی این استان توزیع شد.

غلامی اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون، تمامی نیازهای کودی استان تامین و در اختیار کشاورزان ذینفع قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این نیازهای کودی برای تداوم کشت محصولات زراعی و باغی ارائه شده تا انواع نهاده های کشاورزی مورد نیاز را با هماهنگی ارگان های مرتبط به موقع تامین کند.

کد مطلب 895853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها