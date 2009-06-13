هشت هزار تن نهاده کشاورزی در مازندران توزیع شد

مسعود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاده های کشاورزی شامل انواع کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بیماری های زراعی و باغی، انواع بذور زراعی برای بخش کشاورزی استان تامین و توزیع شده است.

وی افزود: در این مدت یک دستگاه ماشین نشاء کار برنج و سه هزار و 435 قطعه انواع لوازم یدکی ماشین نشاء کار برنج نیز در بین کشاورزان متقاضی این استان توزیع شد.

غلامی اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون، تمامی نیازهای کودی استان تامین و در اختیار کشاورزان ذینفع قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این نیازهای کودی برای تداوم کشت محصولات زراعی و باغی ارائه شده تا انواع نهاده های کشاورزی مورد نیاز را با هماهنگی ارگان های مرتبط به موقع تامین کند.

