سازمان تربیت بدنی تا کی می خواهد وعده بدهد / اردوی بسکتبال تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال ایران از سال 1383 که در تهران قهرمانی تیم امید و راهیابی به رقابتهای جهانی آرژانتین را جشن گرفت روی قول محسن مهرعلیزاده - رئیس وقت سازمان تربیت بدنی - مبنی بر "صاحب خانه" شدن آنهم در تهران حساب بازکرد اما تا به امروز فقط دلخوش به وعده وعیدهایی بوده که هر بار پس از هر قهرمانی در آسیا تمدید میشد.
مهرعلیزاده در مدت حدود یک سالی که از زمان اعلام این وعده تا پایان دوران ریاستش بر ورزش ایران باقی مانده بود هیچ حرکتی برای تحقق قول خود انجام نداد تا شاید بسکتبال به واسطه همت مدیر جدید ورزش ایران به ضروریترین و پایهایترین نیاز خود دسترسی پیدا کنند اما مدیر بعدی سازمان تربیت بدنی هم دست کم از مدیر پیشین نداشت.
سازمان تربیت بدنی و مدیرانش طی سالهای گذشته بارها و بارها خبر از کلنگزنی سالن اختصاصی بسکتبال دادهاند هنوز کوچکترین اقدامی برای ساخت این سالن انجام نشده است تا جائیکه فدراسیون بسکتبال با وجود دعوت از 19 بازیکن برای تشکیل اردوی تیم ملی "ب" مجبور به لغو آن شد. چرا که سالن آزادی جا و زمانی برای واگذاری به ملیپوشان این تیم نداشت.
تیم ملی بسکتبال اعزامی به مسابقات جام ملتهای آسیا و انتخابی جهان (15 تا 25 مردادماه - چین) و تیم بسکتبال جوانان اعزامی به رقابتهای جهانی نیوزلند (11 تا 21 تیرماه - نیوزیلند) تیمهایی هستند که در سالن آزادی تمرینات خود را پیگیری میکنند. علاوه براین اردوی آمادهسازی تیمهای اعزامی به بازیهای المپیک جوانان آسیا ( دهه دوم تیرماه) و همچنین رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان جهان (11 تا 23 تیرماه - صربستان) نیز همزمان در تنها سالن قابل استفاده بسکتبال در ورزشگاه آزادی برپا می شود.
محمدرضا مشحون با اشاره به حجم سنگین و روزانه جلسات تمرینی برگزار شده در سالن بسکتبال آزادی به خبرنگار مهر گفت: در این شرایط بازیکنان تیم ملی "ب" که به عنوان پشتوانههای تیم "الف" معرفی شده بودند نمیتوانستند فرصتی برای تمرین در آزادی به دست بیاورند. جای دیگری هم نبود که برای برپایی اردوی آنها در نظر بگیریم. چرا که خوابگاه، سالن غذاخوری و تمرین لازمه برپایی اردو است. این شرایط فقط در آزادی مهیاست.
وی از امکانات ضعیف فدراسیون بسکتبال به شدت انتقاد کرد و ادامه داد: طی 7 سال گذشته 9 بار موفق به مدالآوری شدهایم اما همچنان باید در بدترین شرایط و بدون داشتن سالن اختصاصی و استاندارد کار کنیم. داشتن سالنی با این شرایط برای رشتهای که روند رو به رشدی را طی میکند از نان شب هم واجبتر است. اما افسوس که این موضوع فقط در حد حرف درک شده است نه تا اندازه اجرا.
رئیس سازمان تیمهای ملی بسکتبال تصریح کرد: مشکلات سخت افزاری تنها مشکل فدراسیون بسکتبال است. اما بی اعتنایی برای پوشش این مشکل تا چه اندازه؟ آنهم برای تیمی که طی سالهای گذشته حتی برای یک روز درجا و پسرفت نداشته است. معلوم نیست چه زمانی قرار است در اولویتبندی سازمان تربیت بدنی برای رسیدگی به مشکلات و به خصوص امکانات جا بگیریم. تا الان که جایی در این اولویت بندیها نداشته ایم. که اگر داشتیم اینگونه سردرگم برای رسیدگی به برنامههای تیم ملی نبودیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در مدتی که از ریاست چهارساله محمد علیآبادی در سازمان تربیت بدنی میگذرد بسکتبال بارها و بارها بر قله آسیا ایستاده است. از قهرمانی تیم ملی بزرگسالان در جام ملتهای ژاپن (2007) که با صعود به المپیک 2008 پکن همراه شد و عنوان نخست تیم جوانان در آسیا و صعود به پیکارهای جهانی نیوزیلند گرفته تا قهرمانی مهرام در رقابتهای جام باشگاههای آسیا که همین یک ماه پیش و پس از دو سال قهرمانی متوالی بازیکنان صباباطری به دست آمد.
بعد از هریک از این موفقیتهای آسیایی وعده مدیران سازمان تربیت بدنی برای احداث و واگذاری سالنی اختصاصی به فدراسیون بسکتبال تکرار میشد. که آخرین بار آن مربوط به نشست سوم دی ماه سال گذشته بود. در این نشست که به منظور ارائه برنامههای فدراسیون بسکتبال برای حضور در بازیهای 2010 گوانگجو چین در سازمان تربیت بدنی برگزار شد، بازهم محمد علی آبادی از احداث زمین اختصاصی بسکتبال در ضلع شمالی سالن هندبال (خیابان سئول) خبر داد اما هنوز هیچ کلنگی در این محل برای بسکتبال و به نام بسکتبال به زمین نخورده است تا به واسطه شنیدن صدای این کلنگ بسکتبالیها امیدی جدی به صاحبخانه شدن پیدا کند.
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