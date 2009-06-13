رئیس جمهور آمریکا نمی تواند در مسئله فلسطین عادلانه عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در گزارشی نوشت : محال است شخصی در مقام ریاست جمهوری آمریکا حتی اگر باراک اوباما باشد، بتواند به این مرحله از بلوغ سیاسی برسد که در مسئله تحقق صلح در سرزمین های اشغالی فلسطین انصاف را رعایت کند.

بنابراین این کاملا اشتباه است که از همین حالا درباره دستاوردهای آتی دولت اوباما درباره مسئله فلسطین پیشگویی کنیم و فکر کنیم که او در این مسئله رعایت کامل عدالت را خواهد کرد.

اگر اوباما می خواهد به عمق مسئله مناقشات فلسطین با رژیم صهیونیستی پی ببرد، باید به مطالعه نبردهای نیروهای ملی - مردمی اروپا در برابر هجوم و اشغالگری ژنرال ها در قرن 19 اروپا بپردازد، نبردهایی که با مقاومت شدید نیروهای مردمی که دفاع را حق اخلاقی و شرعی خود می دانستند، همراه شد.

همچنین باید در مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی طرف اشغالگر و آزادی طلب که برای رهایی خود تلاش می کند، مشخص شود.

البته این احتمال هم وجود دارد پس از گذشت چند سال و پایان دوره اوباما باز هم به یاد آن دوران افتاده و حسرت بخوریم.

در این گزارش با اشاره به اوضاع کنونی خاورمیانه تاکید شده است: البته در این شرایط اوباما که در صدد درک عمیق مناقشات فلسطین و رژیم صهیونیستی و ارائه راه حل برای آنهاست، بهترین شخص برای حل نهایی این درگیری هاست.

پیش از این حتی فکر اینکه دیپلماتی آمریکایی درباره مسئله ای به نام فلسطین سخن بگویند، محال بود، اما اوباما علاوه براین در صحبت با صهیونیست ها نحوه سخنان خود را تغییر داد و کمی از موضع آمرانه با آنان سخن گفت.

اوباما اخیرا خواستار توقف شهرک سازی و موافقت با راه حل تشکیل دو کشور توسط صهیونیست ها شده است. اما در این باره نباید انتظاری بیش از این را داشته باشیم.

از سوی دیگر می توان پیشنهاد راه حل تشکیل دو کشور را که از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی ارائه شده است، به این معنا تعبیر کرد که آمریکا به طور غیر مستقیم به سران صهیونیست اعلام کرده است که اگر با این راه حل موافقت نکنید، سرنوشتی همچون سفید پوستان حاکم بر آفریقای جنوبی در انتظارتان است، که مجبور به خروج از این کشور شدند.