فرهاد توحیدی درباره برگزاری سیزدهمین جشن سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: آئین گشایش داوری سیزدهمین جشن سینمای ایران یکشنبه شب 24 خردادماه با حضور داوران، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره خانه سینما و اهالی مطبوعات در سالن شماره دو خانه سینما برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: از روز دوشنبه 25 خردادماه نیز کار داوری آثار در سالن شماره یک خانه سینما آغاز می‌شود. در آئین‌نامه جشن نیز تغییراتی انجام شده که تا روز دوشنبه در اختیار هنرمندان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

دبیر سیزدهمین جشن سینمای ایران درباره آثار ارسالی در بخش‌های مختلف این جشن گفت: فراخوان در بخش‌های مستند، کوتاه و انیمیشن به پایان رسیده و در بخش مستند 303، کوتاه 331 و انیمیشن 67 اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

توحیدی با اشاره به زمان پایان فراخوان سینمای بلند افزود: هنوز زمان مشخصی برای پایان فراخوان این بخش در نظر گرفته نشده است. برخی آثار که فرم پر کرده‌اند هنور در مراحل فنی هستند. تلاش می‌کنیم از نمایش آثار جدید نیز استفاده کنیم و تاکنون بیش از 30 فیلم در این بخش به دبیرخانه ارائه شده است.

دبیر سیزدهمین جشن سینمای ایران درباره تاریخ برگزاری جشن‌ها گفت: 27 شهریور زمان برگزاری جشن بزرگ سینمای ایران است و از 21 تا 27 شهریور نیز جشن‌های کوتاه، مستند و انیمیشن برگزار می‌شود. هنوز مکان برپایی مشخص نشده و به زودی اسامی داوران اعلام خواهد شد.