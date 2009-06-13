به گزارش خبرگزاری مهر، سلولهای بتا در پانکراس انسولین تولید می کنند. فقدان یا میزان ناکافی این سلولها منجر به بروز دیابت نوع 1 و 2 می شود.

اکنون دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه پیتسبورگ که نتایج یافته های خود را در مجله تخصصی "دیابت" منتشر کرده اند با آزمایش بر روی موشهایی که در آنها کمبود یک تنظیم کننده کلیدی در تقسیم سلولی پیش بینی شده بود به این نتایج دست یافتند.

این تنظیم کننده، پروتئین ریتینوبلاستوما(pRB) نام دارد. در این آزمایش مشاهده شد که تنها با فقدان pRB سلولهای بتا نمی توانند تکثیر خود را از سر گیرند.

به همین منظور این دانشمندان موشهایی ایجاد کردند که یک ژن دیگر نیز در آنها خاموش شده بود. این ژن پروتئینی به نام p130 را رمزگذاری می کند که شباهت بسیاری به pRB دارد.

در این آزمایشات مشخص شد که خاموش شدن همزمان ژنهایی که هر دو پروتئین p130 و pRB را بیان می کنند می تواند منجر به افزایش تکثیر و تولید سلولهای بتا شود.

نتایج این کشف می تواند به عنوان راه جدیدی در درمان دیابت مدنظر قرار گیرد.