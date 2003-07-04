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۱۳ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۰

معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي اعلام كرد:

مشمولان شركت كننده در آزمون سراسري تا مهر ماه فرصت دارند

متولدان سالهاي 63 و 64 كه در آزمون سراسر ي امسال شركت مي كنند براي اعزام به خدمت وظيفه عمومي تامهر ماه فرصت دارند .

معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي كشور با اعلام اين  مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت : مشمولان متولد سالهاي 1363و 1364 كه در آزمون سراسري امسال شركت كرده اند و زمان اعزام آنها تير ، مرداد و شهريور 82 اعلام شده است ، تا مهر ماه  امسال براي اعزام به خدمت فرصت دارند.

 سردار بهمن كارگر افزود: اين افراد مي توانند براي تغيير زمان اعزام خود به حوزه هاي نظام وظيفه عمومي سراسر كشور مراجعه كنند يا اينكه در صورت قبول نشدن در آزمون سراسري ، مهرماه  82 به  طور مستقيم  براي اعزام به خدمت مراجعه كنند.

وي ادامه داد: اين دسته از مشمولان خدمت وظيفه عمومي در صورت قبول شدن در آزمون ورودي دانشگاهها مي تواتند با مراجعه به دانشگاه  و اعلام وضعيت نظام وظيفه خود ، در دانشگاه محل پذيرش خود  ثبت نام كنند.

 وي گفت : با هماهنگي هاي انجام شده با مراكزدانشگاهي  ، دانشگاههايي كه افدام به پذيرش  دانشجو مي كنند پس از استعلام وضعيت نظام وظيفه اين افراد نسبت به صدور معافيت تحصيلي براي  آنان اقدام مي كنند.

 كارگر افزود: ساير  داوطلبان آزمون سراسري  اين سالها كه موفق به پذيرش در دانشگاهها نشده اند نيز حتما بايد تا مهر ماه امسا ل  با تحويل مدارك خود به معاونت وظيفه  عمومي براي  تعيين زمان اعزام خود اقدام  كنند.

کد مطلب 8960

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