مشمولان شركت كننده در آزمون سراسري تا مهر ماه فرصت دارند

معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي كشور با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت : مشمولان متولد سالهاي 1363و 1364 كه در آزمون سراسري امسال شركت كرده اند و زمان اعزام آنها تير ، مرداد و شهريور 82 اعلام شده است ، تا مهر ماه امسال براي اعزام به خدمت فرصت دارند.

سردار بهمن كارگر افزود: اين افراد مي توانند براي تغيير زمان اعزام خود به حوزه هاي نظام وظيفه عمومي سراسر كشور مراجعه كنند يا اينكه در صورت قبول نشدن در آزمون سراسري ، مهرماه 82 به طور مستقيم براي اعزام به خدمت مراجعه كنند.

وي ادامه داد: اين دسته از مشمولان خدمت وظيفه عمومي در صورت قبول شدن در آزمون ورودي دانشگاهها مي تواتند با مراجعه به دانشگاه و اعلام وضعيت نظام وظيفه خود ، در دانشگاه محل پذيرش خود ثبت نام كنند.

وي گفت : با هماهنگي هاي انجام شده با مراكزدانشگاهي ، دانشگاههايي كه افدام به پذيرش دانشجو مي كنند پس از استعلام وضعيت نظام وظيفه اين افراد نسبت به صدور معافيت تحصيلي براي آنان اقدام مي كنند.

كارگر افزود: ساير داوطلبان آزمون سراسري اين سالها كه موفق به پذيرش در دانشگاهها نشده اند نيز حتما بايد تا مهر ماه امسا ل با تحويل مدارك خود به معاونت وظيفه عمومي براي تعيين زمان اعزام خود اقدام كنند.