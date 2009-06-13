دانشگاه گیلان خوابگاه خیرساز ندارد

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه گیلان در نظر دارد تمامی خوابگاههای خود را در پردیس دانشگاه تجمیع کند در همین راستا تلاش می کند با فروش 2 خوابگاهی که در سطح شهر مستقر هستند، خوابگاه جدیدی را در پردیس دانشگاه راه اندازی کند.

وی افزود: زمینهای این دو خوابگاه مساحت بالایی دارند و در مالکیت دانشگاه هستند مجوز فروش آنها نیز گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با توجه به ارزش افزوده زمین در شهر پس از فروش این خوابگاهها، در پردیس دانشگاه خوابگاه جدیدی احداث کنیم.

رئیس دانشگاه گیلان اضافه کرد: به دلیل اینکه مساحت این خوابگاهها زیاد است، دانشگاه برای فروش این خوابگاهها در سطح شهر نیازمند خیرین است.