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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

رئیس دانشگاه در گفتگو با مهر:

دانشگاه گیلان خوابگاه خیرساز ندارد

دانشگاه گیلان خوابگاه خیرساز ندارد

رئیس دانشگاه گیلان در رابطه با فعالیت خیرین در امر خوابگاه سازی در این دانشگاه گفت: متاسفانه در دانشگاه از این امر محروم هستیم و خوابگاه خیر ساز نداریم.

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه گیلان در نظر دارد تمامی خوابگاههای خود را در پردیس دانشگاه تجمیع کند در همین راستا تلاش می کند با فروش 2 خوابگاهی که در سطح شهر مستقر هستند، خوابگاه جدیدی را در پردیس دانشگاه راه اندازی کند.

وی افزود: زمینهای این دو خوابگاه مساحت بالایی دارند و در مالکیت دانشگاه هستند مجوز فروش آنها نیز گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با توجه به ارزش افزوده زمین در شهر پس از فروش این خوابگاهها، در پردیس دانشگاه خوابگاه جدیدی احداث کنیم.

رئیس دانشگاه گیلان اضافه کرد: به دلیل اینکه مساحت این خوابگاهها زیاد است، دانشگاه برای فروش این خوابگاهها در سطح شهر نیازمند خیرین است. 

کد مطلب 896004

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