افزایش پایداری شبکه انتقال گاز طبیعی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، غلامحسین نوذری با اشاره به ساخت بیش از 10 هزار و 400 کیلومتر خط لوله فشار قوی انتقال گاز طبیعی در طی 4 سال گذشته، گفت: در این مدت وسعت شبکه انتقال فشار قوی گاز طبیعی کشور از حدود 19 هزار و 856 کیلومتر به 30 هزار و 153 کیلومتر افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر این موضوع که با اقدامات صورت گرفته، آرایش شبکه انتقال گاز طبیعی کشور از حالت درختی خارج شده است، تصریح کرد: با این اقدامات، دیگر در پیک مصرف گاز در کشور به ویژه در فصل زمستان، گاز تولیدی جوابگوی نیازهای مصرف کنندگان خواهد بود.

این مقام مسئول در دولت با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم قطع و یا افت فشار گاز در زمستان سال گذشته تغییر آرایش خطوط انتقال گاز بوده است، تبیین کرد: در طی 4 سال گذشته پروژه های مختلف انتقال گاز طبیعی در نقاط مختلف کشور به بهره برداری رسیده است.

به گفته وزیر نفت یکی از مهم ترین طرح انتقال گاز به بهره برداری رسیده، خط لوله انتقال گاز شمال و شمالشرق به طول تقریبی 530 کیلومتر بوده که با بهره برداری از آن تامین گاز مورد نیاز استانهای گیلان، گلستان، مازندران و خراسان با پایداری بیشتری انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین در طی 4 سال گذشته، طرح های بزرگ دیگری همچون خط لوله دوم آذربایجان، خط لوله گاز خرم آباد، خطوط لوله پنجم و ششم سراسری نیز به بهره برداری رسیده که به پایداری شبکه انتقال گاز کشور کمک خواهد کرد.

وی در ادامه از تکمیل مراحل مختلف ساخت خط لوله هفتم سراسری گاز خبر داد و بیان داشت: این خط لوله به طول 900 کیلومتر تا پایان سال جاری با پشت سر گذاشتن مراحل تست و راه اندازی در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.