نتایج انتخابات ایران تاثیری در سیاستهای واشنگتن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سوزان رایس با اعلام این مطلب در ادامه گفت: نتیجه انتخابات ایران هر چه که باشد سیاست آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران و احترام به این کشور تغییر نمی کند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد افزود: آمریکا سیاست خود درباره مسئله هسته ای ایران را به دلیل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور تغییر نخواهد داد.

وی در ادامه بار دیگر با تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران گفت: از دیدگاه ما ایران نباید به دنبال برنامه تسلیحات هسته ای باشد و این مسئله به نتیجه انتخابات ربطی ندارد.

