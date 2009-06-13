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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

"همه چیز درباره جنگ" به چاپ سوم رسید

کتاب"همه چیز درباره جنگ" نوشته مرتضی سرهنگی برای سومین بار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نخستین جلد از مجموعه هشت جلدی "همه چیز درباره جنگ" است که برای گروه سنی نوجوانان و جوانان در12 بخش و با طراحی جلد کوروش پارسانژاد منتشر شده است.

"عراق"، "حزب بعث"، "قادسیه" ،"روزِ صاعقه"،"صدام کیست؟" و "تعریف تجاوز" عناوین بخش های مختلف این کتاب را تشکیل می‌دهد.

مرتضی سرهنگی این کتاب را با هدف آشنایی مقدماتی با اشخاص، مکانها و قراردادهایی که هر یک در بروز و ادامه جنگ ارتش متجاوز صدام با ایران موثر بودند نوشته و برای نخستین ‌بار از سندها و نامه‌هایی درباره روابط ایران و عراق سود برده است.

چاپ سوم کتاب "همه چیز درباره جنگ" تولید دفترادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است و از سوی انتشارات سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه و در 63 صفحه منتشر شده است.

 

کد مطلب 896060

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