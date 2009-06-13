"همه چیز درباره جنگ" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نخستین جلد از مجموعه هشت جلدی "همه چیز درباره جنگ" است که برای گروه سنی نوجوانان و جوانان در12 بخش و با طراحی جلد کوروش پارسانژاد منتشر شده است.

"عراق"، "حزب بعث"، "قادسیه" ،"روزِ صاعقه"،"صدام کیست؟" و "تعریف تجاوز" عناوین بخش های مختلف این کتاب را تشکیل می‌دهد.

مرتضی سرهنگی این کتاب را با هدف آشنایی مقدماتی با اشخاص، مکانها و قراردادهایی که هر یک در بروز و ادامه جنگ ارتش متجاوز صدام با ایران موثر بودند نوشته و برای نخستین ‌بار از سندها و نامه‌هایی درباره روابط ایران و عراق سود برده است.

چاپ سوم کتاب "همه چیز درباره جنگ" تولید دفترادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است و از سوی انتشارات سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه و در 63 صفحه منتشر شده است.



