طرح ثبت نام متمرکز زائران سوریه در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حبیبی تنها افزود: عدم اطلاع دقیق از میزان استقبال مردم از سفر به سوریه، عدم برنامه ریزی برای اجاره هتل و چارتر بودن هواپیما، گران شدن هزینه ها در اعیاد و مناسبتها، عدم سرویس دهی مناسب از مشکلات سفر زیارتی به سوریه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: از نکات مهم در کشور سوریه عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع به مردم است. در حال حاضر واقع مردم نمی دانند چه دفاتری مجاز و کدامیک غیرمجاز هستند.

حبیبی تنها با بیان اینکه امکان سفر زائران ایرانی به جنوب لبنان نیز مورد بررسی قرار گرفته است گفت: امکان گنجاندن سفر کوتاه یک تا دو روزه در برنامه زائران سوریه وجود دارد ولی باید در خصوص این سفر تمایل خود را از ایران اعلام کننند و هزینه آن را بپردازند و می توان در این زمینه با یک یا چند شرکت معتبر برای خدمات دهی زائران در لبنان مذاکراتی صورت داد.

وی افزود: زائران می توانند در سفر به سوریه از اماکن و محلهایی که سمبل مبارزات مردم لبنان با رژیم صهیونیستی است بازدید کنند.