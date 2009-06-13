بررسی الگو و پتانسیل صرفه جویی در صنایع منتخب و انرژی بر

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در پاسخ به درخواست عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه سلسله گزارشهای خود پیرامون اصلاح الگوی مصرف، ضمن بررسی الگوها و پتانسیل صرفه جویی در صنایع منتخب و انرژی بر کشور خاطرنشان ساخت که انتخاب الگوی صحیح و ایجاد و به کارگیری روش ها و سیاست های درست در زمینه تولید و مصرف انرژی، علاوه بر اینکه متضمن استمرار رشد اقتصادی است، موجب جلوگیری از هدرر فتن منابع انرژی و نیز کاهش اثرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرزی بر محیط زیست و جامعه می شود.

به همین دلیل حفظ منابع با ارزش انرژی و مدیریت صحیح مصرف آن یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار تمامی کشورهای جهان بوده و کلیه سیاست گذاران و دولتمردان را بر آن داشته است تا جهت حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

برهمین اساس، بررسی و تمرکز بر روی بخشهای دارای مصارف بالای انرژی از جمله صنعت در بررسی الگوی مصرف انرژی و برآورد میزان پتانسیل صرفه جویی آن از جایگاه مهمی در برنامه های بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی برخوردار است.

مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که بخش صنعت در ایران پس از بخش خانگی و حمل و نقل سومین مصرف کننده انرژی در کشور است، افزود: از مجموع 7/50 میلیارد دلار انرژی نهایی مصرف شده در سال 1385، معادل 5/8 میلیارد دلار آن (برابر با 9/16 درصد) در بخش صنعت به مصرف رسیده است.

این گزارش می افزاید: برآرد پتانسیل صرفه جویی انرژی گویای این واقعیت است که بیشترین پتانسیل صرفه جویی انرژی مربوط به صنعت آجر با 460 میلیون دلار درسال است و صنعت آهن و فولاد کشور با دارا بودن ارزش صرفه جویی معاددل 395 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد.

همچنین صنایع سیمان و قند و شکر به ترتیب با اختصاص 210 و 5/188 میلیون دلار از ارزش صرفه جویی به خود، در رتبه های بعدی قرار دارند.

مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در بررسی درصد پتانسیل صرفه جویی صنایع مورد مطالعه این است که شدت مصرف انرژی در صنایع آجر، گچ، شیشه و قند و شکر به ترتیب بیشترین انحراف را نسبت به متوسط مصرف جهانی انرژی نشان می دهد. بنابراین به منظور دستیابی به اهداف اصلاح الگوی مصرف انرژی، بازنگری در تکنولوژی تولید یا اصلاح فرایندها در این صنایع بسیار حائز اهمیت است.