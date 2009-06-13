برنده مسابقه انتخابات ملت بزرگ ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه با تبریک خلق حماسه‌ای دیگر به دست مردم همیشه در صحنه و آگاه ایران به محضر حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج) مقام عظمای ولایت و ملت سلحشور آمده است: بدون شک این پیروزی بزرگ، مرهون الطاف الهی، راهبری‌ها، هدایت‌ها و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و بیداری و هوشیاری مردم عزیزمان می‌باشد.

این اطلاعیه می افزاید : قطعا رای ملت، رای به گفتمان اسلام، انقلاب، امام(ره)، ولایت، عدالت و پیشرفت بود و ضمن تبریک به منتخب ملت، از رئیس‌جمهور محترم انتظار دارد به پشتوانه آراء بی‌سابقه و میلیونی مردم در آغاز دهه چهارم که به دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده است ، با اقتدار و قدرت هرچه تمامتر، آرمان‌های بلند امام راحل و منویات مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مبنی بر مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بیکاری و تسریع در تحقق عدالت و پیشرفت و خدمت صادقانه به آحاد مردم به خصوص محرومین جامعه را با جدیت دنبال نموده و مطمئن باشند که ملت بسیجی ایران اسلامی همواره پشتیبان و همراه وی در تحقق این خواسته‌ها خواهند بود.

در این اطلاعیه از دولت خواسته شده است تا در آغاز این دوره، شاخصه‌های هر کدام از خواسته‌های مذکور که خواسته‌های تمامی ملت است را مشخص نموده تا بتوانند دقیقا میزان پیشرفت در هر بخش را به نحو شایسته و به طور مستمر به مردم اطلاع‌رسانی نموده و مانع از بهانه‌جویی بدخواهان و کج‌اندیشان شوند.

در پایان اطلاعیه از خداوند متعال توفیق روزافزون و سربلندی ملت بزرگ ایران، صحت و سلامتی مقام عظمای ولایت و ظهور هرچه سریع‌تر منجی عالم بشریت حضرت بقیه‌الله العظم(عج) درخواست شده است.