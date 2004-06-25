۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۵۹

ارزيابي يك نويسنده و پژوهشگر از وضعيت كتاب و ادبيات در جامعه امروز ايران در گفت و گو با " مهر "

شمس آل احمد : ناشران ، سودجو و جوانان ما سنت گريز شده اند / دولتمردان بايد سطح توقع خود را از اهل قلم پائين بياورند

گروه ادبيات خبرگزاري " مهر " : شمس آل احمد - نويسنده و پژوهشگر معاصر ، گفت : ادبيات امروز ، ادامه همان گذشته با قوام و محكم ادبيات كلاسيك ايران است و هيچ صعودي در اين عرصه امكان پذير نيست ، مگر آنكه شاعر و نويسنده امروز ، آگاهانه و از منظر تامل ، فكر ، انديشه و نازك خيالي متقدمان ادبيات ايران و آثار چهره هاي ناموري كه امروز شهرت جهاني نيز يافته اند ، را از نظر بگذراند.

برادر جلال آل احمد - در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : اولين امتياز و بار مثبت خواندن آثار قدماي ادب و انديشه ايران ، نصيب خود خواننده مي شود و او را بارور مي كند ، اگر شخص خواننده خود نيز اهل توليد فكر و دست اندركار آفرينش آثار ادبي باشد ، به تدريج ، آثارش نيز به قوت زباني و محتوايي مجهز مي شود .
شمس آل احمد كه مدت هاست به خاطر شكستگي پا در منزل شخصي خود ساكن است  و در بستر بيماري نيز از مطالعه و تعامل فكري با اهل قلم و دانشجويان ادبيات غافل نيست ، تصريح كرد : در حال حاضر نويسندگان زيادي را مي شناسم كه توانسته اند با مرور جدي و توفيق آفرين گذشته كلاسيك ايران ، امروزه صاحب آثاري درخور و شايسته باشند كه " ميثاق اميرفجر " از همين زمره است ، او در داستانها و رمان هايي كه خلق مي كند ، به قوت زباني و پويايي فكري رسيده است و به اعتقاد من بدون تنفس در ادبيات گذشته ايران نمي توان به اين پختگي رسيد.
وي در همين زمينه اظهار داشت : " امير فجر"  دو رمان نوشته است ، " شيخ اشراق " و " محمد ( ص ) ، پيامبري كه دوباره بايد شناخت " ،  كه يكي از اين رمان ها هشت جلد و ديگري دوازده جلد است .

آل احمد در ارزيابي ادبيات بعد ازانقلاب و برشمردن قوت هاي ادبيات داستاني پس از پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد :  صراحتا مي گويم كه قبل از انقلاب ، چنين نويسندگاني نداشتيم ، بزرگترين نويسندگان ما در آن دوره ( قبل از انقلاب اسلامي )  صادق چوبك  ، گلستان  و چند نفر ديگر بودند كه داستانهايشان از صد ، صد و ده  صفحه فراترنمي رفت ! به هرحال اين روند صعودي از بعد كمي هم قابل ملاحظه و تحسين است و نمي توان آن را ناديده گرفت .   
اين نويسنده  و پژوهشگر با تاكيد بر ضرورت حفظ پيوند با انديشه  مفاخر ادب و فكر ايران يادآور شد : مي توان با بهره برداري مناسب از تجارب و اندوخته هاي گذشتگان ، به دنبال نوآوري در ادبيات ايران نيز بود ، هرچند نمي توان هرچيز بي قاعده اي را به اسم فكر نو و نو آوري در ادبيات ، به مردم عرضه كرد.



شمس آل احمد گفت : مسئولان ، دولتمردان و متوليان فرهنگ كشور نيز به جاي آنكه سطح توقع خود را از نويسندگان ، شاعران و پژوهشگران پائين بياورند ، هر روزيك دستورالعمل صادر مي كنند و  خواسته اي جديد را مطرح مي كنند ، در حالي كه جامعه ادبي زحمت خودش را مي كشد و اين عملكرد ، براي اهل قلم و ادب سودمند نيست.
وي گفت : شخص آقاي خاتمي كه در راس دولت قرار دارد ، براي اهل انديشه و قلم حرمت قائل است و انتخاب  وي به عنوان رئيس جمهوري  باعث افزايش اميد ما نسبت به ايجاد تحول در جامعه فرهنگي شد ،  اما در ديگربخش هايي كه به فرهنگ و ادبيات  مربوط مي شود ، به شدت  كم كاري صورت مي گيرد.
شمس آل احمد با اشاره به توفيق شاعران معاصر در حوزه شعر ، با توجه به بهره گيري از متون كهن ادبي و تنفس در حال و هواي شعر كلاسيك ايران خاطرنشان ساخت : در حوزه شعر هم آثار موفق كم نداريم ، مي توانم به نمونه هايي همچون " محمد علي سپانلو " ، " منوچهر آتشي " و " حسين منزوي "  اشاره كنم كه ادبيات گذشته ما را به خوبي درك كردند و خودشان منشاء توليد اثر شدند .
برادر جلال آل احمد در بخشي ديگر از صحبت هاي خود با خبرنگار ادبي " مهر" با اشاره به بحران كتابخواني و مشكلات متعددي كه در زمينه چاپ و نشر كتاب ، به ويژه كتابهاي ادبي وجود دارد ، گفت : من نسبت به اين موضوع به شدت معترضم كه عده اي در گوشه و كنار كشور ، صرفا كتاب هاي ادبي را داراي بحران نشر و ركود مخاطب مي دانند ، نه كتاب هاي ادبي بحران دارند و نه هيچ يك از موضوعات ديگري كه درباره شان كتاب نوشته مي شود ، بهتر است بگويم كه متاسفانه ناشران ما پرتوقع و سودجو شده اند و فقط به فكر پركردن جيب خودشان هستند ، به گمان من برخي ازاين ناشران كه متاسفانه تعداشان هم كم نيست ، رسالت اصلي خود را از ياد برده اند و فقط به فكر كسب پول هستند ، برخي از اين ها قبل از چاپ يك كتاب ، به طور دقيق وارد محاسبات مالي مي شوند و اگراز چاپ كتابي ، حداقل  صفحه اي ( 5 ) ريال سود نبرند ، اصلا با نويسنده وارد مذاكره نمي شوند!
شمس آل احمد تصريح كرد : يقينا اين سودجويي بيش از حد ، همچنان به فرهنگ ، تاريخ فرهنگي و ادبيات ما ضربه خواهد زد و مسئولان امر بايد براي كنترل اين مسئله ، فكري اساسي و راهبردي كنند.
وي در همين زمينه اظهار داشت : سياست هاي دولتي و فرهنگي ما بايد به سمتي برود كه ناشر جايگاه پراهميت خود را در امر فرهنگ سازي دريابد ، البته كسي با كسب سود ناشران مخالف نيست ، اما نه به اندازه اي كه هدف اصلي فراموش شود و به خاطر پول ، كتاب هايي چاپ  شوند كه اصولا فاقد ارزش هستند.  
شمس آل احمد با تاكيد بر حفظ پيوند با ادبيات جهان و مطالعه آثار نويسندگان و شاعران خارجي از طريق ترجمه آثارشان گفت : آثاري در بازار كتاب ما وجود دارد كه پس از گذشت چندين سال ، هنوز از مخاطب و فروش خوبي برخوردار هستند ، مثلا " كوزت " هنوز پرفروش است .



برادر جلال آل احمد - مدت هاست كه به خاطر شكستگي پا و ترميم ناپذيري استخوان خانه نشين است...

وي تصريح كرد : نبايد راه را بر آثار ادبي خارجي بست ، البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه عده اي از ناشران در اين حوزه ( ترجمه آثار ادبي ) هم به دنبال سودجويي و كسب سرمايه و ... هستند.
آل احمد گفت :  اگر بخواهيم نظرسنجي كنيم و آمار تهيه كنيم ،  درمي يابيم  كه آثار شاعران معاصر ما مانند حسين منزوي ، منوچهر آتشي و... به اين اندازه خريدار ندارد ، بعضا پرت و پلاهايي نيز كه برخي به اسم ادبيات چاپ مي كنند ، خواهان ندارد .  
اين نويسنده و پژوهشگر با انتقاد از غفلت جامعه در تجليل از بزرگان فرهنگ و انديشه و عدم برنامه ريزي صحيح براي معرفي مفاخر ايران به خارج از كشور و ملت هاي فرهنگي جهان خاطرنشان ساخت : در اين غفلت چند عامل و علت عمده  وجود دارد ، و شاخص ترين علت موجود اين است كه  نويسندگان ايران هيچ اطلاعي  از سير تحول در احوال خارجي ها ندارند يا حداقل تلاشي در اين زمينه از خود بروز نمي دهند ،  واقعيت تلخ ما اين است كه نويسندگان و قلم به دست هاي ما در خودشان فرو رفته اند كه بايد به اين وضعيت ، پايان داده شود. 

شمس آل احمد با تاكيد بر رويكرد نسل جوان به ارزش ها و سنت هاي فرهنگي گذشته و بازنگري آنچه كه در زندگي قدماي ما به عنوان ارزش مطرح بود ، تصريح كرد : " رغبت " و" غيرت " دو عنصر گمشده در زندگي و فرهنگ برخي از افراد جامعه ماست و عدم توجه به اين دو عنصر ما را در برابر هجمه هاي فرهنگي ، آسيب پذير كرده است .
وي افزود : دوري از فرهنگ و سنت هاي گذشته كشور در بخش هاي مختلفي به جوانان ما آسيب وارد كرده است ، حتي در انتخاب و پوشيدن لباس ، ما به شدت از گذشته پرمهر فرهنگي خود دور شده ايم.
آل احمد گفت : نويسندگان و روشنفكران ، پيش آهنگان طرح فكر در يك جامعه هستند و جامعه و دولت به وجود و ديدگاه هاي آنان به شدت نيازمند است ، به نظر من در حال حاضر ارتباطي محسوس بين همه اقشار جامعه از جمله جوانان با نويسندگان برقرار شده است كه البته تقويت اين ارتباط ، به توجه دولت نيازمند است.
وي افزود : جوانان و نوقلمان ، ده برابر آنچه مي نويسند ، بايد بخوانند و در آثار پيشروان فرهنگ و ادبيات ما تعمق كنند ،  آثار بيهقي و حافظ و خيام را به خوبي بخوانند و كسب فضل نمايند.  
برادر جلال آل احمد - در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اثرات مثبت بومي نويسي در جامعه امروز ايران گفت : احمد محمود يكي از بومي نويسان خوب ايران است و به نظر من اين نويسنده هنوز مشغول بومي نويسي است ، مرگ براي نويسنده مفهومي ندارد.
