  1. استانها
  2. فارس
۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

کاروانهای شادی در شیراز ؛ جشن پیروزی احمدی نژاد در سطح شهر

کاروانهای شادی در شیراز ؛ جشن پیروزی احمدی نژاد در سطح شهر

شیراز - خبرگزاری مهر: در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کاروانهای شادی در شهر شیراز به راه افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، از دقایقی پیش خیابانهای شهر در اختیار شهروندان شیرازی قرار گرفت که به خاطر موفقیت احمدی نژاد در انتخابات با سردادن شعارهای مختلف حمایت خود را از وی اعلام کردند.

این کاروانها از میدان گاز شیراز شروع شده و به سمت چهارراه پانزده خرداد و شاهچراغ(ع) ادامه خواهد داشت.

طرح شعارهایی نظیر "دست خد ا بر سر ما خامنه ای رهبر ما"، "ای رهبر آزاده آماده ایم آماده"، تکبیر و همچنین به صدا درآوردن بوقهای خودرو از جمله اقداماتی است که هواداران احمدی نژاد در جشن پیروزی در انتخابات انجام دادند.

محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران موفق شد با کسب 24 میلیون و 527 هزار و 516رای برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برگزیده شود.

کد مطلب 896157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها