کاروانهای شادی در شیراز ؛ جشن پیروزی احمدی نژاد در سطح شهر

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، از دقایقی پیش خیابانهای شهر در اختیار شهروندان شیرازی قرار گرفت که به خاطر موفقیت احمدی نژاد در انتخابات با سردادن شعارهای مختلف حمایت خود را از وی اعلام کردند.

این کاروانها از میدان گاز شیراز شروع شده و به سمت چهارراه پانزده خرداد و شاهچراغ(ع) ادامه خواهد داشت.

طرح شعارهایی نظیر "دست خد ا بر سر ما خامنه ای رهبر ما"، "ای رهبر آزاده آماده ایم آماده"، تکبیر و همچنین به صدا درآوردن بوقهای خودرو از جمله اقداماتی است که هواداران احمدی نژاد در جشن پیروزی در انتخابات انجام دادند.

محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران موفق شد با کسب 24 میلیون و 527 هزار و 516رای برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برگزیده شود.