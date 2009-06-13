حامی رئیس جمهور منتخب خواهم بود / قدردانی از ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این پیام آمده است : میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تهنیت عرض می نمایم. علاقه زاید الوصف شما در تعیین سرنوشت و آینده خود را می ستایم. اینجانب به عنوان فرزند ملت آفرینش این حماسه را به شما تبریک گفته و به ایرانی بودن خود می بالم.

اکنون که در تعیین سرنوشت خود حماسه و شگفتی دیگری آفریده اید امیدوارم این حضور پرشور با برخی کج اندیشی ها در کام ملت تلخ نشود.

با آگاهی از اینکه برخی از افراد و جریانها در این گونه موارد چه اهدافی را دنبال می کنند شما مردم شریف را به آرامش و وحدت دعوت می نمایم، چرا که آرامش و اتحاد مردم بر هر چیزی مقدم است.

متواضعانه از رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستارم صرف نظر از رقم اعلام شده به عنوان آرا اینجانب ، نسبت به دغدغه هایی که گاه موجب تشویش اذهان مردم فهیم ایران شده است از هر طریق که صلاح می دانند برای رفع این نگرانیها همانند گذشته فصل الخطاب شوند.

از این فرصت استفاده کرده از کلیه کسانیکه اینجانب را مورد حمایت قرار داده و تلاش نموده اند قدردانی و از آنان تشکر می کنم .

بدیهی است فردی که پس از طی مراحل قانونی و تایید نهادهای نظارتی و تنفیذ مقام معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور اعلام شود، رئیس جمهور همه ملت ایران بوده و برای جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمت رسانی به مردم ، وی را حمایت خواهم نمود.

سرباز کوچک ملت ایران

محسن رضایی