به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور بسیار گسترده مردم در پای صندوقهای رأی اظهار داشت: مردم با حضور بسیار باشکوه و پرشور خود برگ زرینی در تاریخ انقلاب و کشور ثبت کردند و نشان دادند به هیچ وجه دست در آرمانهای امام، شهدا و رهبری بر نمیدارند.
رئیس ستاد انتخابات استان قم تأکید کرد: در صحنه انتخابات فارغ از نتیجه آن همه پیروز هستند و هرشخصی که دلش برای انقلاب میتپد باید از این حماسه به یاد ماندنی شادمان باشد.
حاجی زاده حضور پرشور نسل جوان، بلوغ سیاسی جامعه و قانونمداری را از جمله وجوه تمایز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با سایر دورهها برشمرد و افزود: با درایت و هوشمندی و آگاهی ملت شریف ایران و حضور گسترده آنان در پای صندوقهای رأی، 22 خرداد ماه به عنوان روزی فراموش نشدنی در تاریخ کشور ثبت شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان با اشاره به همکاری بسیار خوب ستادهای تبلیغاتی کاندیداها با ستاد انتخابات استان تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و تعامل مردم و همچنین ستادهای تبلیغاتی نامزدها در سطح استان قم، مشکل خاصی بوجود نیامد.
رئیس ستاد انتخابات قم:
حضور پرشور مردم در انتخابات برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کرد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان قم با بیان اینکه پیروز انتخابات مردم شریف ایران هستند گفت: ملت ایران با حضور پرشورشان در پای صندوق های رأی برگ زرینی در تاریخ انقلاب و کشور ثبت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور بسیار گسترده مردم در پای صندوقهای رأی اظهار داشت: مردم با حضور بسیار باشکوه و پرشور خود برگ زرینی در تاریخ انقلاب و کشور ثبت کردند و نشان دادند به هیچ وجه دست در آرمانهای امام، شهدا و رهبری بر نمیدارند.
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