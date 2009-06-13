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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۳۱

رئیس ستاد انتخابات قم:‏

حضور پرشور مردم در انتخابات برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کرد

حضور پرشور مردم در انتخابات برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کرد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان قم با بیان اینکه پیروز انتخابات مردم شریف ایران هستند گفت: ملت ایران با حضور ‏پرشورشان در پای صندوق های رأی برگ زرینی در تاریخ انقلاب و کشور ثبت کردند. ‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور بسیار گسترده مردم در پای صندوق‌های ‏رأی اظهار داشت: مردم با حضور بسیار باشکوه و پرشور خود برگ زرینی در تاریخ ‏انقلاب و کشور ثبت کردند و نشان دادند به هیچ وجه دست در آرمان‌های امام، شهدا و رهبری بر نمی‌دارند. ‏

رئیس ستاد انتخابات استان قم تأکید کرد: در صحنه انتخابات فارغ از نتیجه آن همه پیروز هستند و هرشخصی که دلش برای انقلاب می‌تپد ‏باید از این حماسه به یاد ماندنی شادمان باشد. ‏

حاجی زاده حضور پرشور نسل جوان، بلوغ سیاسی جامعه و قانونمداری را از جمله وجوه تمایز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با سایر ‏دوره‌ها برشمرد و افزود: با درایت و هوشمندی و آگاهی ملت شریف ایران و حضور گسترده آنان در پای صندوق‌های رأی، 22 خرداد ماه به ‏عنوان روزی فراموش نشدنی در تاریخ کشور ثبت شد. ‏

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان با اشاره به همکاری بسیار خوب ستادهای تبلیغاتی کاندیداها با ستاد انتخابات استان تصریح کرد: ‏خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و تعامل مردم و همچنین ستادهای تبلیغاتی نامزدها در سطح استان قم، مشکل خاصی بوجود نیامد. ‏

کد مطلب 896180

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