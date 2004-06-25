شيب زياد و باريكي منطقه ايست بازرسي در حادثه تصادف جاده زاهدان نقش مهمي داشته است

دكتر عليرضا قدياني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه منطقه پايگاه ايست بازرسي "نصرت آباد" در جاده زاهدان با قرار داشتن ميان كوه و دره، شيب زيادي دارد و همچنين جاده در اين قسمت بسيار باريك و فقط كمي از عرض اصلي جاده بزرگتر است و جايي براي پاركينگ وجود ندارد.

وي افزود: اگر اين پاسگاه پاركينگ داشت و يا آنقدر باريك نبود، با انحراف تانكر به سمت كوه فقط يك نفر يعني راننده تانكر كشته مي شد و حداقل آسيب كمتري به ديگران مي رسيد اما متاسفانه اين پاسگاه در منطقه بسيار خطرناكي واقع شده است چون هيچ جاي فراري براي رانندگاني كه كنترل خودروي خود را از دست مي دهند وجود ندارد.

مدير عامل جمعيت هلال احمر سيستان و بلوچستان با بيان اينكه 114 نفر در اين حادثه زخمي شده اند و هنوز آمار دقيقي از سوختگان اين حادثه به دليل متلاشي شدن اجساد وجود ندارد، اظهار داشت: در شب گذشته 72 جنازه سوخته شده كه كاملا ازبين رفته بودند را از اين منطقه تخليه و امروز هم بعد از طلوع آفتاب 68 جنازه ديگر را از اين منطقه خارج كرديم و بر اساس احتمالات مي توان گفت كه 100 تا 150 نفر در اين حادثه كاملا سوخته اند اما چون تعداد دقيق مسافران داخل اتوبوس ها هنوز مشخص نشده است نمي توان آمار دقيقي از سوختگان داد.

وي افزود: آمار سوختگان اين حادثه بيشتر از 150 نفر خواهد بود زيرا در اين حادثه شش اتوبوس وجود داشت كه همگي آتش گرفتند و با مشخص شدن تعداد مسافران اين اتوبوس ها و كم كردن تعداد زخمي ها از تعداد كل مسافران، تعداد سوختگان اين حادثه مشخص خواهد شد.

دكتر قدياني در پايان گفت: از شب گذشته تا كنون سه نفر از 114 زخمي اين حادثه به علت وخامت ناشي از سوختگي شديد جان خود را از دست داده اند.