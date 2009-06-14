شکست احمدی نژاد مایه تعجب بود نه پیروزی او/ آمریکا با تهران مذاکره کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "فلینت لورت" کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد و پیروزی چشمگیر وی در انتخابات برای شما غافلگیر کننده نبود، اظهار داشت : نه من اگر وی شکست می خورد غافلگیر می شدم.

وی افزود : مطبوعات غربی استقبال و علاقه مردم ایران به رقیب احمدی نژاد، میر حسین موسوی را خیلی بالا تخمین زدند و تقریبا اصلا متوجه نشدند که احمدی نژاد پیروز مناظره های تلویزیونی با رقبای خود بود. در بین سیاستمداران غربی و آمریکایی برخی افکار و آمال و آرزوها وجود دارد و متاسفانه این طرز فکرها تاثیر بالایی بر گزارشات مطبوعاتی دارد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به جریان منظم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت آمریکا نتیجه انتخابات ایران را به عنوان شکست در نزدیکی دیپلماتیک با ایران ارزیابی می کند، اظهار داشت : شاید، اما این طرز فکر نشان می دهد که آنها تا چه اندازه در اشتباهند. سیاستمداران غربی و آمریکایی گمان می کنند که مسئله ایران به شخص برمی گردد. آنها این تصور را دارند که شرایط در صورت تغییر صورتها در ایران تغییر خواهد کرد اما این طور نیست.

وی افزود : در درون تشکیلات ایران یک اتفاق نظر درباره برنامه هسته ای ملی وجود دارد. در این باره خروجی انتخابات هیچ تاثیری ندارد. هر کاندیدای دیگری هم که رئیس جمهوری ایران می شد برنامه هسته ای این کشور در پیش گرفته می شد.

لورت در ادامه با اشاره به ادعای رئیس جمهوری جدید آمریکا در قاهره مبنی بر در پیش گرفتن نزدیکترین دیپلماسی با ایران اظهار داشت : اگر آمریکاییها تقاضای روشن و واضحی را در این راستا روی میز قرار ندهند این سخنان زیبای رئیس جمهور آمریکا فایده ای نخواهد داشت.