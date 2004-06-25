  1. هنر
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

در گفت و گو با " مهر "

عبدالرحيم سعيدي راد : نيازمند پايه گذاري انجمن هاي ادبي اينترنتي هستيم

گروه ادبيات خبرگزاري " مهر " : عبدالرحيم سعيدي راد - شاعر ، گفت : مهم ترين عامل رشد و تقويت آثار ادبي جوانان و نوجوانان ، نقد و بررسي آثار آنهاست كه متاسفانه در اين زمينه تلاش چشمگيري صورت نمي گيرد و ادامه اين روند ، موجب به ترويج آثار ضعيف و سطحي در ادبيات ما مي شود.

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : البته از نكته اي ديگر هم نبايد چشم پوشيد ، و آن فقدان منتقد خوب در حوزه ادبيات ، به ويژه شعر است.
سعيدي راد تصريح كرد : پيشتر فقط به واسطه چاپ كتاب و يا تشكيل انجمن هاي ادبي در گوشه و كنار شهر ، نقد و بررسي آثارادبي امكان پذير بود ، اما امروزه با گسترش رسانه هاي جمعي ، مطبوعات ، وبلاگ ها و ... اين كار ، سهل تر شده است.
صاحب وبلاگ " شاعرانه " در سايت persianblog.com  اظهار داشت : به نظر من بهتر است نوقلمان و جواناني كه به تازگي كار ادبي را شروع كرده اند ، آثار تازه خود را در وبلاگ هايشان بنويسند و نظر يكديگر را در زمينه شعرهاي خود جويا شوند و يك انجمن ادبي اينترنتي را پايه گذاري كنند.
کد مطلب 89654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها