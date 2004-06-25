عبدالرحيم سعيدي راد : نيازمند پايه گذاري انجمن هاي ادبي اينترنتي هستيم

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : البته از نكته اي ديگر هم نبايد چشم پوشيد ، و آن فقدان منتقد خوب در حوزه ادبيات ، به ويژه شعر است.سعيدي راد تصريح كرد : پيشتر فقط به واسطه چاپ كتاب و يا تشكيل انجمن هاي ادبي در گوشه و كنار شهر ، نقد و بررسي آثارادبي امكان پذير بود ، اما امروزه با گسترش رسانه هاي جمعي ، مطبوعات ، وبلاگ ها و ... اين كار ، سهل تر شده است.صاحب وبلاگ " شاعرانه " در سايت persianblog.com اظهار داشت : به نظر من بهتر است نوقلمان و جواناني كه به تازگي كار ادبي را شروع كرده اند ، آثار تازه خود را در وبلاگ هايشان بنويسند و نظر يكديگر را در زمينه شعرهاي خود جويا شوند و يك انجمن ادبي اينترنتي را پايه گذاري كنند.