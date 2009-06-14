کشف راز آیرودینامیک چرخش و سقوط دانه های درخت افرا

به گزارش خبرگزاری مهر، چرخش دانه های درخت افرا در زمانی که از درخت جدا می شوند و روی زمین می افتند شبیه به حرکت مینیاتوری هلیکوپتر است به طوری که در زمان نزدیک شدن به زمین حرکت آنها کند می شود و به این ترتیب دانه برای فرود در محل مناسب آماده می شود.

تاکنون علت این پدیده آیرودینامیکی ناشناخته بود اما اکنون دانشمندان دانشگاه واگینیگن هلند و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا توانستند علت این پدیده را توضیح دهند.

به گفته این محققان، دانه های درخت افرا یک حرکت گردابی مشابه گردباد دارند به طوری که لبه راهنمای گردباد به آهستگی روی زمین فرود می آید. این لبه راهنمای گردبادی موجب می شود که فشار هوایی که به دانه وارد می شود در بالای سطح زمین ضعیف شود. این کاهش فشار در اثر مکش بادی است که برخلاف نیروی جاذبه به دانه وارد می شود.

استفاده از این لبه راهنمای گردبادی منجر به افزایش میزان بالا رفتن دانه شده و موجب می شود که دانه به آهستگی روی زمین فرود آید.

این روش دقیقا مشابه روشی است که حشرات، خفاشها و مرغ مگس زمانی که می خواهند بال خود را در لحظه پرواز نزدیک به زمین به این سو و آن سو حرکت دهند از آن استفاده می کنند.

نتایج این بررسیها که در مجله ساینس منتشر شده است نشان می دهد که گیاهان و حیوانات در شناسایی راه حل آیرودینامیک برای بهبود قابلیت اجرایی پرواز به یک اندازه تکامل یافته اند.

این دانشمندان برای اندازه گیری جریان هوای ایجاد شده توسط چرخش دانه ها یک مدل پلاستیکی از دانه ها را ساختند و چرخش این دانه ها را با یک روبات ویژه طراحی کردند.