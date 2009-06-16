سازنده فیلم دینی باید دیندار و معتقد باشد

حمید‌رضا حافظی فیلمنامه نویس و کارگردان به خبرنگار مهر گفت: دین و دینمداری در تمام بافتهای زندگی ما تنیده شده است و فیلمنامه‌نویسان و فیلمسازان ما عقاید مذهبی و دینی خود را ناخودآگاه درآثار‌شان به مخاطب منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد‌: اعتقادات مذهبی به صورت آشکار و یا در لایه‌های زیرین در آثار تولیدکنندگان متجلی می شود. تجربه نشان داده اگر دینمداری و پرداختن به مفاهیم معنوی در لایه‌های زیرین یک اثر تصویری درجریان باشد تاثیر بیشتری بر مخاطبان می‌گذارد.

نویسنده فیلمنامه "مهریه بی‌بی" افزود: هرچه عقاید‌، باورها و مضامین فلسفی، حکمت و دین با روح و جان نویسنده و کارگردان عجین‌تر باشد، در تارو پود فیلمنامه و اثر خلق شده مشهودتر است. باور قلبی نویسنده و کارگردان در اثر او تجلی پیدا می‌کند و به مخاطب منتقل می‌شود، اگر این باور درونی و با اعتقاد و اخلاص نباشد بر روی مخاطب تاثیر نمی‌گذارد.

وی در پایان گفت: به طور طبیعی مشارکت متخصصان دینی به عنوان ارائه کنندگان منابع معتبر با فیلمسازان و حضور یک مشاور مذهبی در کنار نویسنده و کارگردان بر کیفیت آثارارائه شده تاثیر مثبت می‌گذارد.هر حوزه‌ای متخصصانی دارد که باید از نظر آنها استفاده کرد فیلمسازان هم باید از نظر کارشناسی محققان مذهبی در ساخت این آثار استفاده کنند.

حمیدرضا حافظی کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "خاطرات فردا" و "قطار آن‌ شب" را در کارنامه دارد.