فيروز كريمي به بوناچيچ ترجيح داده شد

به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه هفته گذشته عنوان شده بود مسئولان باشگاه استقلال اهوازمشغول مذاكره با لوكابوناچيچ سرمربي فصل قبل فولاد خوزستان هستند اما روزگذشته فيروزكريمي با حضوردراهوازومذاكره با مسئولان اين باشگاه رسما به عنوان سرمربي استقلال اهوازانتخاب ومعرفي شد. قرارداد كريمي با استقلا ل اهوازيكساله است.

فيروزكريمي سابقه كاركردن بااين تيم و صعود به ليگ برتررا دارد وقراراست بزودي ليست بازيكنان مورد نظرخود را به علي شفيعي زاده مديرعامل اين باشگاه تقديم كند تا نسبت به جذب آنها اقدامات لازم صورت بگيرد.