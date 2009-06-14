به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کرویدن گاردین، عبدالبرکت الله مفتی این مسجد امروز سخنرانی افتتاحیه این نشست را برعهده خواهد داشت و طی سخنرانی خود به تفاوتهای میان نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی غربی می‌پردازد.

به دنبال برگزاری این جلسه، یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود که طی آن به پرسشهای غیرمسلمانان درباره اقتصاد اسلامی پاسخ داده می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این جلسه همچنین می‌توانند از غرفه‌هایی که مربوط به اقتصاد و بانکداری اسلامی است دیدن کرده و پرسشهایی درباره محصولات شرعی که در بریتانیا وجود دارد مطرح کنند.

اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی است که به‌سرعت درحال رشد است. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش آغاز شد به رشد چشمگیری رسیده و توجه سرمایه‌گذاران و بانکداران بسیاری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی سراسر جهان وجود دارند که دارایی‌های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.