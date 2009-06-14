روند تخریب مهمترین ذخیرگاه جنگلی جهان در گلستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید محمدی عصر یکشنبه در بازدید خبرگاران از این ذخیرگاه افزود: این ذخیرگاه از ذخیره‌گاه‌های مادر و منحصر به فرد در ایران و جهان است که 220 هکتار وسعت دارد.

وی اظهار داشت: دخالتهای بی‌رویه از جمله قطع وسیع درختان ، چرای مفرط دام ، ذغال‌گیری و.. روند سریع نابودی به خودگرفته بود امروزه با قرق منطقه و اعمال روشهای علمی و مدیریتی تحت محافظت اداره منابع طبیعی شهرستان علی‌آباد کتول این روند کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: 195 هکتار از ذخیره‌گاه تحت پوشش گونه محافظت شده سرونوش است و بلندمازو، داغداغان، لور، آزاد، کرکو، ممرز، پلت، انجیلی، اوری، خرمندی و انجیر نیز در این منطقه بصورت پراکنده یافت می شود.

به گفته محمدی، سرونوش درختی بومی آسیا، همیشه سبز، پوست به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز، دارای برگهایی به طول 1.5 تا دو میلیمتر، نورپسند، نسبتاً مقاوم به سرما و خشکی با زادآوری بذری است.

این کارشناس منابع طبیعی گلستان بیان داشت: از نظر تقسیم‌بندی گیاهی جزو گونه‌های آسیب‌پذیر بوده که متاسفانه در ده‌سال گذشته 20 درصد کاهش جمعیت داشته است.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود با اعمال مدیریت صحیح در امر حفاظت از ذخیره‌گاهها و برنامه‌های احیائی و انجام عملیات مراقبتی نظیر عملیات بیولوژیکی جهت حفظ این گونه ارزشمند روند مطلوب و مناسبی را در جهت توسعه این گونه داشته باشیم.



وی عنوان کرد: برابر ماده 42 و 48 قانون قطع این گونه ارزشمند جرم محسوب می‌شود و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ذخیرگاه جنگلی سرونوش در جنوب شهر فاضل‌آباد استان گلستان واقع شده است.