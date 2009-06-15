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۲۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

آماده‌ باش کامل ملی‌پوشان/

بانوان بسکتبالیست به اردوی آسیایی فراخوانده شدند

بانوان بسکتبالیست به اردوی آسیایی فراخوانده شدند

با وجود نامشخص بودن زمان و محل برگزاری مسابقات 2009 بسکتبال زنان آسیا اردوهای آماده‌سازی تیم ملی کشورمان برای حضور در بیست و سومین دوره این مسابقات پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال زنان ایران هیچ پیشینه‎ای از حضور در مسابقات جام ملت‎های آسیا ندارد. شاید به این خاطر است که مربیان این تیم بدون توجه به نامشخص بودن زمان و محل برگزاری مسابقات سال 2009 همچنان مشغول پیگیری اردوهای انتخابی برای معرفی ملی‌پوشان هستند.

آزاده زمان‎پور، آرمینه پطرس، گلاره کاکاوند، زهره خالقی، سارا صادق، تهمینه فراتی، نگار طاعتی‌زاده، مینو نوروزی، ادنا عیسائیان، نارینه اردسینیان، آیرین آرتونیان، دلارام کریمی، راضیه شمس، سعیده علی، روژانا محمودی و مژگان خدادادی 16 بازیکنی هستند که به اردوی جدید تیم ملی بسکتبال زنان دعوت شده‌اند.

فریده هادوی سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان از27 خردادماه و به مدت سه روز تمرینات دعوت‎شدگان به اردوی این تیم را در رشت زیر نظر می‏گیرد.

همچنین همزمان با اردوی تیم ملی بسکتبال زنان، تمرینات تیم جوانان با حضور 12 بازیکن در استان گیلان پیگیری خواهد شد.

قرار بود بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی زنان آسیا 31 خردادماه تا 7 مردادماه در چین تایپه برگزار شود اما انصراف تایوانی‏ها از میزبانی این رقابت‏ها موجب تعویق آن شد.

کد مطلب 896749

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