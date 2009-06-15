بانوان بسکتبالیست به اردوی آسیایی فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال زنان ایران هیچ پیشینهای از حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا ندارد. شاید به این خاطر است که مربیان این تیم بدون توجه به نامشخص بودن زمان و محل برگزاری مسابقات سال 2009 همچنان مشغول پیگیری اردوهای انتخابی برای معرفی ملیپوشان هستند.
آزاده زمانپور، آرمینه پطرس، گلاره کاکاوند، زهره خالقی، سارا صادق، تهمینه فراتی، نگار طاعتیزاده، مینو نوروزی، ادنا عیسائیان، نارینه اردسینیان، آیرین آرتونیان، دلارام کریمی، راضیه شمس، سعیده علی، روژانا محمودی و مژگان خدادادی 16 بازیکنی هستند که به اردوی جدید تیم ملی بسکتبال زنان دعوت شدهاند.
فریده هادوی سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان از27 خردادماه و به مدت سه روز تمرینات دعوتشدگان به اردوی این تیم را در رشت زیر نظر میگیرد.
همچنین همزمان با اردوی تیم ملی بسکتبال زنان، تمرینات تیم جوانان با حضور 12 بازیکن در استان گیلان پیگیری خواهد شد.
قرار بود بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی زنان آسیا 31 خردادماه تا 7 مردادماه در چین تایپه برگزار شود اما انصراف تایوانیها از میزبانی این رقابتها موجب تعویق آن شد.
نظر شما