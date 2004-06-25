سفر اركستر سمفونيك به روماني لغو نشده است

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر" فرزين پيروز پي مدير روابط بين الملل مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: از اوايل آذر ماه قرار بود كه اركستر سمفونيك تهران براي اجرا به كشور روماني سفر كند. انتخاب كشور روماني هم به اين دليل بود كه اركستر سمفونيك اين كشور براي اجراي قطعات به ايران آمده بودند.

در ادامه اين اجراها قرار بود كه اركستر سمفونيك تهران در كشورهاي تركيه، بلغارستان و مجارستان هم به اجراي قطعات بپردازند، اما سفر به دليل صبر كردن براي پرداخت ما تفاوت هزينه سفر اتوبوس و هواپيما از سوي رييس جمهور به تاخير افتاد.

وي ادامه داد: اين هزينه از سوي دفتر رياست جمهوري پرداخت شد، اما معلوم نيست كه اين بودجه در كدام قسمت مركز موسيقي خرج شده است. بعضي ها مي گويند در جشنواره موسيقي فجر خرج شده است .

پيروز پي افزود: ما در تلاش هستيم اركستر در نهايت بتواند اين سفر را داشته باشد و در كشورهاي اروپاي شرقي كنسرت بدهد، اما مسلما ديگر از بودجه خبري نيست.

کد مطلب 89675