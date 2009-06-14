سه مطالبه اساسی ملت ایران از دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌ نژاد رئیس ‌جمهور منتخب کشورمان در مراسم شکرانه و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) که عصر امروزدر میدان ولی‌عصر (عج) تهران با حضور هزاران نفر از مردم تهران برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن این عید بزرگ اظهار داشت: امروز میلاد یگانه فردی است که تجلی همه زیبایی‌ها و خوبی‌ها است. میلاد کوثر است و او منشا رحمت و عشق و خیر درهمه عالم است.او الگو برای همه انسان‌ها در طول تاریخ است و پناهگاه‌ و راهنمای انسان‌ها به سوی قله کمال است . او مظهر و تجلی لطف و رحمت خدا و مظهر دفاع جانانه از حق است.

رئیس جمهور با اشاره به میلاد حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد: امام راحل آمد تا بت‌های زمان را بشکند و خط برابری و عدالت را در برابر دنیا قرار دهد. بدون تردید امام ما پایه‌گذار دوران جدید و حیات نوین بشری است او با تبر ابراهیمی آمد و بت ‌استکبار، ‌ماده‌پرستی، خودخواهی، قدرت ‌طلبی و اشرافی ‌گری و خودبرتر بینی را شکست و راه نورانی زندگی متعال و آرمانی و عادلانه را در برابر ملت‌ها قرار داد. سلام و درود بر امام راحل و یاران وفادارش باد.

وی‌ امروز را روز شکرانه برای پیروزی عظیم ملت ایران بر همه استکباران و بر جبهه جنگ روانی خبیث دشمن دانست.

احمدی نژاد با مقایسه انتخابات ایران و انتخابات دیگر کشورها یادآورشد: در کشورهای مدعی دموکراسی لیبرال، دو عنصر همیشه از جامعه حذف می‌شود. عنصر اول مردم هستند که همیشه دو و یا چند حزب محدود زمام امور را بدست می‌گیرند و همه سیاست‌ها و توانمندی‌ها را این احزاب محدود انجام می‌دهند که هر کدام حداکثر 500 عضو دارند و ملت حق انتخاب بالاتری ندارند و مجبورند اراده خود را تسلیم احزاب کنند. مردم در اینگونه انتخابات نقشی ندارند و سرمایه‌ها و پول‌های احزاب است که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند. در دموکراسی لیبرال مردم و جایگاه مردم از بین می‌رود.

وی افزود: عنصر دوم ارزش‌های ایمانی و اخلاقی دراینگونه انتخابات‌ها از بین می‌رود و در این نظام‌ها اخلاق معنا ندارد و دروغ‌گویی و تقلب عادی است و به شجاعت و سلامت هیچ اعتقادی ندارد و برای کسب رای و کثیف‌ترین گروهها پناه می‌برند و برای رای گرفتن به تمام گروهها امتیاز داده می‌شود و حتی به دزد‌ها و هم جنس‌بازها هم اهمیت داده می‌شود. اما در ایران عزیز مردم‌سالاری اصیل است و این ملت است که همه صحنه‌ها را رقم می‌زند و تصمیم بر عهده ملت است و این ملت است که حاکم است و درهمه سطوح مدیران و حاکمان را برمی‌گزیند و هیچ حزب و گروهی نمی‌تواند ادعا کند که نماینده مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ایران توده‌های وسیع مردم بر اساس تکلیف اعتقادی و اجتماعی اندیشه می ‌کنند و از رای خود استفاده می‌کنند و این یکی از رموز اصلی است که دشمن نتوانسته است بر ایران غلبه کند. در ایران تک‌ تک ملت ایران یک ملت و ستون هستند ، در ایران اصل بر اخلاق و ارزش‌ها و پاکی و صداقت است، گفت: ملت ایران انقلاب و انتخابات را برای ارزش‌ها و آرمان‌های خود می‌خواهد و در این 30 سال به کسانی که در مقابل ارزش ها هستند یک نه بزرگ گفته است.

وی با بیان اینکه انتخابات در ایران سالم‌ ترین نوع انتخابات است ادامه داد: بعضی‌ها در بعضی کشورها فقط دموکراسی را برای خود می‌خواهند و اگر نتیجه به نفع آنها بود انتخابات را قبول می‌کنند و اگر نتیجه به نفع آنها نبود آن را به زیر سوال می‌برند در همین انتخابات بعضی گفتند که ما صد در صد برده بودیم و حال که نبرده‌ایم پس انتخابات مخدوش است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: عده‌ای در داخل از قبل جمع شده‌اند و به روشی که ما نمی‌دانیم ادعا کردند که آرای مردم را می‌دانند و توانسته بودند قلب مردم را بخوانند و می‌گویند حال چون ما برنده نشده‌ایم اتفاق دیگری افتاده است پس انتخابات مخدوش است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه انتخابات این دوره چند پیام برای دنیا داشت، اولین پیام این بود که ملت ایران هوشیار و استوار و بیدار است و روش‌های تبلیغات دشمنان را می‌شناسد تصریح کرد:‌ پیام دیگر ملت ایران تصمیم برای ساخت و پیشرفت ایران در عرصه‌های گوناگون است و عزم ملت ایران برای رفع مشکلات و موانع جدی است.

وی افزود: امروز رقابت پایان یافته و دوره دوستی شروع شده است و ملت ایران سه موضوع اساسی را از دولت طلب می‌‌کند و همه موظفیم که به این سه موضوع توجه ویژه کنیم. اول خدمت و سازندگی و حل مشکل گرانی و مسکن است، دوم برقراری عدالت و اجرای تساوی و مبارزه با مفاسد است و این مبارزه را از مسوولان طلب می‌کند.

احمدی نژاد با تاکید به اینکه مفاسد مانند آلودگی است و ریشه بی‌عدالتی در مفاسد است. عده‌ای خواهان این هستند که حق و حقوق و حریم انحصاری داشته باشند،عنوان کرد: ولی من اعلام می‌کنم به زودی و برای بار دوم لایحه رسیدگی به اموال کلیه مسوولان را در طول 30 سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم. البته ما معتقدیم اکثر مدیران پاک هستند و فقط یک تعداد محدودی از مدیران دچار آلودگی هستند. امروز روز کار، تلاش و هم‌ دلی و روز امید به آینده است از همه اقشار و ملت و برای همه بزرگواری‌ها و ایستادگی‌ها تشکر می‌کنم.