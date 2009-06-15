تردید ناسا در زمان آغاز ماموریت شاتل و مدارگرد اکتشافی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات ناسا روز گذشته طی جلسه ای به بررسی امکان پرتاب اندیور در روز یکشنبه و یا به تعویق انداختن ماموریت آن تا پس از آغاز ماموریت مدارگرد اکتشافی ماه پرداختند که در نهایت گروه مدیریت ماموریت اندیور اعلام کرد ناسا ترجیح می دهد اندیور روز چهارشنبه و در صورت مناسب بودن شرایط به فضا پرتاب شود تا در این صورت فرصتهای موجود برای شکل گیری هر دو ماموریت افزایش یابد.

به گفته این گروه در صورتی که اندیور قبل از LRO در تاریخ 17 ژوئن به فضا پرتاب شود مدارگرد اکتشافی ماه (LRO) دو فرصت در روزهای 19 و 20 ژوئن خواهد داشت تا ماموریت خود را آغاز کند اما در صورتیکه LRO در تاریخ 17 ژوئن پرتاب شود اندیور تنها در روز 20 ژوئن فرصت حرکت به سوی ایستگاه بین المللی را خواهد داشت.

تصمیم نهایی در رابطه با این موضوع و انتخاب اولین ماموریت روز دوشنبه 15 ژوئن اتخاذ خواهد شد و به گفته مقامات ناسا در صورتیکه مشکل جدیدی به وجود نیاید و تعمیر دریچه هیدروژن به خوبی پیش رود به احتمال قوی ناسا ماموریت اندیور را در ساعت 5:45:50 صبحگاه روز چهارشنبه آغاز خواهد کرد.

پیش بینی های هواشناسی بیانگر این موضوع است که روز چهارشنبه احتمال مناسب بودن جو و آب و هوا 70 درصد است در حالیکه مناسب بودن این شرایط برای پرواز مدارگرد اکتشافی در عصر همان روز 60 درصد است.

این در حالی است که در صورت به تعویق افتادن پرواز LRO تا 20 ژوئن، این مدارگرد تا آخر ماه ژوئن ماموریت خود را آغاز نخواهد کرد و همچنین در صورت به تعویق افتادن پروتز اندیور تا 20 یا 21 ژوئن، فرصت بعدی آغاز ماموریت این فضاپیما به دلایل محدودیتهای آب و هوایی در ایستگاه بین المللی 11 جولای خواهد بود.

بر اساس گزارش گوگل، اندیور در نیمه شب روز جمعه در هنگام سوخت گیری دچار حادثه شد و گاز هیدروژن از دریچه مخزن هیدروژن به بیرون تراوش کرد. در حال حاضر مهندسان در تلاشند دلیل وقوع این حادثه را یافته و به تعمیر و ترمیم اندیور بپردازند. انتظار می رود تعمیرات این شاتل که با تعویض برخی از قطعات نیز همراه است تا روز سه شنبه به پایان برسد.